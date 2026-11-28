'Sabedoria está em saber encerrar': leia a carta de despedida de Chitãozinho e Xororó

Chitãozinho e Xororó, uma das duplas sertanejas de maior sucesso no Brasil, anunciou a aposentadoria dos palcos após a turnê Entretempos, que fará shows em diversas cidades ao longo de 2027. Os cantores publicaram nas redes sociais uma carta explicando os motivos para a decisão.

Segundo eles, manter o padrão de excelência "exige entrega total, mas a vida é feita de ciclos, e a sabedoria está em encerrar um capítulo quando chega o momento - lado a lado, com saúde, com a voz inteira e com o melhor para oferecer".

A ideia é reduzir os compromissos na agenda para passar mais tempo ao lado de familiares e amigos. A dupla destacou a decisão como difícil e tomada após anos de pensamento, agradecendo e valorizando o público e refletindo sobre o início da carreira, em Astorga, no Paraná.

"Deixamos claro: esta é uma despedida dos palcos, nunca da música - porque a música é o que nós somos", destacam Chitãozinho e Xororó, deixando o futuro em aberto.

'Entretempos', a última turnê de Chitãozinho e Xororó

Uma série de shows em parceria com Jorge e Mateus foram anunciados como parte da turnê de despedida de Chitãozinho e Xororó. Em São Paulo, a apresentação se dará em 20 de março de 2027. Clique aqui para conferir a agenda completa.

Íntegra da carta de despedida de Chitãozinho e Xororó

Ainda é difícil encontrar as palavras exatas para traduzir o tamanho deste momento, mas esta decisão - amadurecida há anos - chega com uma paz profunda e a consciência tranquila. Se fecharmos os olhos por um instante, voltamos ao interior do Paraná, onde dois meninos com uma viola no colo e uma fé inabalável cantavam em circos, sonhando em um dia viajar o Brasil.

Durante mais de cinco décadas, a estrada foi a nossa verdadeira casa, e pisar no palco tornou-se uma experiência mágica: é ali, sob aquelas luzes, que sentimos que a nossa missão de sermos operários da música se completa.

Existe uma simbiose perfeita com vocês - um público que respeitamos profundamente, que sai de casa, enfrenta trânsito, compra um ingresso e escolhe estar ali conosco. Quando olhamos nos olhos de quem está na grade, puxamos o coro e vemos gerações inteiras abraçadas cantando as nossas canções, entendemos que a nossa voz deixou de ser só nossa: ela virou trilha sonora da vida e das histórias de vocês.

Conquistamos palcos, prêmios e multidões, mas a nossa maior satisfação não está nos números: está em saber que dois meninos de Astorga chegaram tão longe com humildade, sem nunca esquecer de onde vieram, e que a música foi o jeito que Deus encontrou de juntar a nossa família à de vocês.

Por isso, deixamos claro: esta é uma despedida dos palcos, nunca da música - porque a música é o que nós somos. E para fechar esse ciclo, ao longo de 2027 rodaremos pelos estádios desse país com a turnê de despedida Entretempos, transformando cada show em uma oração e em uma grande festa de gratidão olho no olho.

Nada disso existiria sem vocês, que sempre foram o nosso maior patrimônio, e sem cada profissional que caminhou ao nosso lado perfeitamente alinhado com o mesmo propósito: nossa gigante equipe de palco e bastidores, contratantes, radialistas, parceiros e colegas de imprensa que contaram a nossa história com verdade.

Manter esse padrão exige entrega total, mas a vida é feita de ciclos, e a sabedoria está em saber encerrar um capítulo quando chega o momento - lado a lado, com saúde, com a voz inteira e com o melhor para oferecer - para agora desacelerar a agenda e aproveitar a vida com calma ao lado da família e amigos.

Obrigado por nos acolherem dentro de suas casas e por passarem a nossa história adiante, de pais para filhos e de avós para netos. Preparem o coração e a garganta, porque em 2027 faremos a despedida mais bonita e alegre que esse Brasil já viu.

Quando as cortinas se fecharem pela última vez, o que vai ficar não é saudade, mas a certeza de que vocês fizeram a nossa vida valer a pena - e uma gratidão eterna.

Com todo o nosso amor, carinho e respeito,