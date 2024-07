Rosa Magalhães, carnavalesca com mais títulos no Sambódromo, morre aos 77 anos no Rio de Janeiro

A carnavalesca Rosa Magalhães morreu na noite desta quinta-feira (25), aos 77 anos. Ela foi vítima de um infarto.

Rosa é a campeã absoluta da avenida, sendo a carnavalesca com mais títulos no Sambódromo do Rio de Janeiro. Ela colecionou sete títulos ao longo de mais de 50 anos de Carnaval.

CARREIRA

Rosa Magalhães começou a carreira como assistente, em 1970, no Salgueiro. No ano seguinte, a escola já foi campeã. Em 1982, ela se tornou campeã pela primeira vez como carnavalesca, no Império Serrano, com “Bum bum paticumbum prugurundum”, ao lado de Lícia Lacerda.

Em 1987, sacudiu a Sapucaí com “Ti-ti-ti do sapoti”, levando a Estácio ao quarto lugar. Na ocasião, ela também teve ao seu lado Lícia Lacerda.

Cinco anos depois, com a morte de Viriato Ferreira, Rosa passou a assinar sozinha o carnaval da Imperatriz Leopoldinense, onde fez história. A carnavalesca conquistou cinco títulos, em 1994, 1995, 1999, 2000 e 2001.

Em 2013, veio a sua última conquista com o título da Unidos de Vila Isabel. Em 2023, Rosa foi carnavalesca no Paraíso do Tuiuti, conquistando o oitavo lugar.

Além do Carnaval, Rosa foi destaque em outros setores da arte. Ela venceu um prêmio Emmy na categoria figurino pelo trabalho na abertura dos Jogos Pan-Americanos de 2007, no Rio de Janeiro.

Já em 2016, a carnavalesca foi responsável pela cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos do Rio. A festa teve Martinho da Vila cantando "Carinhoso" e muito samba.

LUTO

Agremiações do Rio de Janeiro publicaram nas suas redes sociais homenagens para Rosa Magalhães. Veja!