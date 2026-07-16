'Rolé por Belém' convida público a redescobrir a história da capital paraense

A iniciativa marca a abertura da programação do Perifa.Doc em Belém, projeto voltado à formação de jovens em cinema documental

O Centro Histórico de Belém será palco da primeira edição do projeto Rolé por Belém no próximo dia 2 de agosto. Gratuito e aberto ao público, o passeio guiado reúne cultura, educação patrimonial e lazer em um percurso de aproximadamente 2h30 por alguns dos principais marcos históricos da capital paraense. A concentração será às 8h, no antigo Museu do Bonde, atual Restaurante Popular Dr. Osvaldo Coelho, na avenida Portugal.

A iniciativa marca a abertura da programação do Perifa.Doc em Belém, projeto voltado à formação de jovens em cinema documental. O roteiro propõe uma leitura da cidade a partir de um olhar decolonial, valorizando memórias, histórias e narrativas construídas nos territórios urbanos.

Durante o percurso, moradores e visitantes percorrerão nove pontos do Centro Histórico, passando por construções da Belle Époque, pelo chamado Reduto dos Mercadores e por espaços que ajudam a contar os mais de quatro séculos de história da cidade. A proposta une a experiência dos passeios a pé, conhecidos como walking tours, às aulas públicas sobre patrimônio cultural.

Segundo Leo de Souza Santos, diretor e responsável pela formação audiovisual do Perifa.Doc, o território é o ponto de partida para estimular novas formas de contar histórias. "Quando a gente fala de documentários, existem milhares de possibilidades em cada esquina, e o Rolé chega para ajudar a sensibilizar esses olhares", afirma.

O passeio conta ainda com a parceria do projeto de extensão Roteiros Geo-Turísticos, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa de Geografia do Turismo (GGEOTUR), da Universidade Federal do Pará (UFPA), coordenado pela professora Maria Goretti da Costa Tavares. Para a pesquisadora, a iniciativa fortalece as ações de educação patrimonial na cidade. "Belém somente terá a ganhar com o fortalecimento das ações de educação patrimonial", destaca.

A união entre o Rolé Brasil e os Roteiros Geo-Turísticos reúne duas metodologias reconhecidas nacionalmente e premiadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A proposta busca aproximar os participantes da memória coletiva, da história e da ocupação dos espaços públicos por meio da experiência direta com a cidade.

De acordo com Jonathan, um dos organizadores, a parceria demonstra como diferentes metodologias podem ampliar a formação cidadã. "Ao percorrer a cidade, o participante compreende que o patrimônio é um elemento vivo da memória coletiva e da identidade local", explica.

O roteiro começa pela Rua João Alfredo, onde casarões e fachadas remanescentes do ciclo da borracha dividem espaço com o intenso comércio da região. Em seguida, o grupo visita a Praça e a Igreja das Mercês, o Convento dos Mercedários, as travessas Frutuoso Guimarães e Campos Sales, o Arquivo Público do Pará, a Capela Pombo, a Igreja de Santana e encerra o percurso na Associação Comercial do Pará.

Além da caminhada, o Rolé por Belém marca o início das atividades do Perifa.Doc na capital. Patrocinado pela Vale por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto promoverá, entre os dias 3 de agosto e 17 de setembro, oficinas, cineclubes, aulas teóricas e atividades de produção audiovisual voltadas aos participantes selecionados.

Ao final da formação, os jovens produzirão curtas-metragens inspirados nas histórias e nos patrimônios da cidade. As obras integrarão um festival audiovisual previsto para setembro, apresentando ao público novas perspectivas sobre Belém e seus territórios.

Criado há 14 anos, o Rolé Brasil já realizou atividades em cidades como Rio de Janeiro, Recife, Fortaleza, Manaus, São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte, Salvador e Marabá. A edição de Belém representa a primeira realização do projeto na capital paraense.

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