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Rock in Rio 2026: dias de Maroon 5 e Calvin Harris esgotam em 2h

A edição deste ano do Rock in Rio 2026 ocorre entre os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro

Estadão Conteúdo

Em pouco mais de 2h, os ingressos para os dias em que a banda norte-americana Maroon 5 e o DJ escocês Calvin Harris se apresentam no Rock in Rio 2026 se esgotaram nesta segunda-feira, 8. No dia, foi aberta a venda-geral de ingressos do evento.

Calvin Harris se apresenta no dia 12 de setembro, que esgotou as entradas em 2h05. Além dele, nomes como Black Eyed Peas, Nelly e Ne-Yo também estão entre as atrações da data.

Já o grupo Maroon 5 toca no dia 6 de setembro, que esgotou os ingressos em 2h12. Além da banda, Demi Lovato, J Balvin e Mumford & Sons também se apresentam no dia.

A edição deste ano do Rock in Rio 2026 ocorre entre os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro. Atrações como Elton John, Stray Kids e Foo Fighters também se apresentam no festival.

Como comprar ingressos para o Rock in Rio 2026?

As vendas para o público geral foram abertas oficialmente às 19h desta segunda, com os ingressos custando entre R$ 435 (meia-entrada Gramado) e R$1.950 (inteira Comfort Zone) por dia de festival. Localizada ao lado do palco principal, a Comfort Zone terá uma vista privilegiada dos shows, além de contar com bares e banheiros exclusivos.

Clientes Itaú poderão pagar os ingressos em até 8x sem juros no cartão de crédito, além de ter acesso a 15% de desconto. Já clientes de outros bancos poderão parcelar a compra em até 6x sem juros. O pagamento também poderá ser feito por Pix, sem descontos.

A venda de ingressos para o Rock in Rio é exclusivamente digital, sem bilheteria física, e coordenada pela Ticketmaster.

Após a compra, os ingressos serão disponibilizados através do Quentro.

Line-up completa por dia do Rock in Rio 2026 4 de setembro

Palco Mundo (04/09/2026)

Foo Fighters Rise Against The Hives Nova Twins

Palco Sunset (04/09/2026)

Capital Inicial convida Dado Villa Lobos Hot Milk Detonautas convida Biquíni Cavadão Di Ferrero

New Dance Order (04/09/2026)

Steve Angello Giu X Carola Atkö Cat Dealers

Espaço Favela (04/09/2026)

Rodrigo do CN Hitmaker GBZ7N

Global Village (04/09/2026)

Paulinho Moska Leela Giovanna Moraes

Supernova (04/09/2026)

Diogo Defante Venere Vai Venus Rock In Gil com Larissa Luz Chady

5 de setembro

Palco Mundo (05/09/2026)

Avenged Sevenfold Bring Me The Horizon MGK Sepultura

Palco Sunset (05/09/2026)

Bad Omens Poppy Black Pantera convida Nervosa Malvada convida Day Limns

New Dance Order (05/09/2026)

James Hype Volkoder Camila Jun x Eli Iwasa Victor Lou

Espaço Favela (05/09/2026)

Major RD Canto Cego Quantum

Global Village (05/09/2026)

Korzus Noturnall + Russell Allen Rhegia

Supernova (05/09/2026)

Supercombo Lvcas MC Taya Zero

6 de setembro - ESGOTADO

Palco Mundo (06/09/2026)

Calvin Harris Black Eyed Peas Nelly Barão Vermelho Encontro Formação Original

Palco Sunset (06/09/2026)

Ne-Yo Jota Quest toca Tim Maia BaianaSystem Calema

New Dance Order (06/09/2026)

Meduza Casa Bonita | Brisotti & Viot Liu Sofi Tukker Espaço Favela (06/09/2026)

Xamã Rael Budah

Global Village (06/09/2026)

Mohamed Ramadan Mãeana Bento Gil convida Flor Gil

Supernova (06/09/2026)

João Gordo & Asteroides Trio em "Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50" Matanza Ritual Bayside Kings O Escritório 7 de setembro

Palco Mundo (07/09/2026)

Elton John Gilberto Gil Jon Batiste Luísa Sonza convida Roberto Menecal

Palco Sunset (07/09/2026)

Laufey Péricles canta Motown Roupa Nova convida Guilherme Arantes Vanessa da Mata convida Rubel

New Dance Order (07/09/2026)

Fatboy Slim Aline Rocha Leo Janeiro & Simo Not Simo Max Styler

Espaço Favela (07/09/2026)

Belo MartNália Tiee

Global Village (07/09/2026)

João Bosco Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai Wanda Sá

Supernova (07/09/2026)

Alee Zeca Veloso Melly Maui 11 de setembro

Palco Mundo (11/09/2026)

Stray Kids Alok - Keep Art Human Hwasa Nexz

Palco Sunset (11/09/2026)

Jamiroquai PJ Morton Os Garotin convida Duquesa Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

New Dance Order (11/09/2026)

Neelix & Vegas Omiki Departamento Anna

Espaço Favela (11/09/2026)

MC Cabelinho convida TZ da Coronel Puterrier & MC Carol Caio Luccas

Global Village (11/09/2026)

Soulidified Rio Bronx Lambateria com Félix Robatto

Supernova (11/09/2026)

Nandatsunami Ananda Isa Buzzi Muse Maya

12 de setembro - ESGOTADO

Palco Mundo (12/09/2026)

Maroon 5 Demi Lovato J Balvin Pedro Sampaio

Palco Sunset (12/09/2026)

Mumford & Sons João Gomes e Orquestra Brasileira Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum Criolo, Amaro e Dino

New Dance Order (12/09/2026)

Alok Pres. Rave The World Alok & Family - Ekanta, Swarup Gabe Adam Sellouk Bhaskar

Espaço Favela (12/09/2026)

Timbalada Priscila Senna Soul de Brasileiro

Global Village (12/09/2026)

Mestrinho Hamilton de Holanda Badi Assad

Supernova (12/09/2026)

Delacruz Milo J Yago Oproprio Celo Dut 13 de setembro

Palco Mundo (13/09/2026)

Twenty One Pilots Halsey Lola Young Ivete Sangalo

Palco Sunset (13/09/2026)

Zara Larsson Marina Sena convida Céu Joelma convida Viviane Batidão Carol Biazin convida Joyce Alane

New Dance Order (13/09/2026)

John Summit Roddy Lima Illusionize Dawn Patrol | Maz, Antdot, Riascode, Bakka

Espaço Favela (13/09/2026)

Dennis Suel Marvvila

Global Village (13/09/2026)

Haley Smalls Lucy Alves Kynnie

Supernova (13/09/2026)

Lourena Sant Bruna Black Ar Baby

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Palavras-chave

Rock in Rio 2026

ingressos

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