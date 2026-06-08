Rock in Rio 2026: dias de Maroon 5 e Calvin Harris esgotam em 2h
A edição deste ano do Rock in Rio 2026 ocorre entre os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro
Em pouco mais de 2h, os ingressos para os dias em que a banda norte-americana Maroon 5 e o DJ escocês Calvin Harris se apresentam no Rock in Rio 2026 se esgotaram nesta segunda-feira, 8. No dia, foi aberta a venda-geral de ingressos do evento.
Calvin Harris se apresenta no dia 12 de setembro, que esgotou as entradas em 2h05. Além dele, nomes como Black Eyed Peas, Nelly e Ne-Yo também estão entre as atrações da data.
Já o grupo Maroon 5 toca no dia 6 de setembro, que esgotou os ingressos em 2h12. Além da banda, Demi Lovato, J Balvin e Mumford & Sons também se apresentam no dia.
A edição deste ano do Rock in Rio 2026 ocorre entre os dias 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro. Atrações como Elton John, Stray Kids e Foo Fighters também se apresentam no festival.
Como comprar ingressos para o Rock in Rio 2026?
As vendas para o público geral foram abertas oficialmente às 19h desta segunda, com os ingressos custando entre R$ 435 (meia-entrada Gramado) e R$1.950 (inteira Comfort Zone) por dia de festival. Localizada ao lado do palco principal, a Comfort Zone terá uma vista privilegiada dos shows, além de contar com bares e banheiros exclusivos.
Clientes Itaú poderão pagar os ingressos em até 8x sem juros no cartão de crédito, além de ter acesso a 15% de desconto. Já clientes de outros bancos poderão parcelar a compra em até 6x sem juros. O pagamento também poderá ser feito por Pix, sem descontos.
A venda de ingressos para o Rock in Rio é exclusivamente digital, sem bilheteria física, e coordenada pela Ticketmaster.
Após a compra, os ingressos serão disponibilizados através do Quentro.
Line-up completa por dia do Rock in Rio 2026 4 de setembro
Palco Mundo (04/09/2026)
Foo Fighters Rise Against The Hives Nova Twins
Palco Sunset (04/09/2026)
Capital Inicial convida Dado Villa Lobos Hot Milk Detonautas convida Biquíni Cavadão Di Ferrero
New Dance Order (04/09/2026)
Steve Angello Giu X Carola Atkö Cat Dealers
Espaço Favela (04/09/2026)
Rodrigo do CN Hitmaker GBZ7N
Global Village (04/09/2026)
Paulinho Moska Leela Giovanna Moraes
Supernova (04/09/2026)
Diogo Defante Venere Vai Venus Rock In Gil com Larissa Luz Chady
5 de setembro
Palco Mundo (05/09/2026)
Avenged Sevenfold Bring Me The Horizon MGK Sepultura
Palco Sunset (05/09/2026)
Bad Omens Poppy Black Pantera convida Nervosa Malvada convida Day Limns
New Dance Order (05/09/2026)
James Hype Volkoder Camila Jun x Eli Iwasa Victor Lou
Espaço Favela (05/09/2026)
Major RD Canto Cego Quantum
Global Village (05/09/2026)
Korzus Noturnall + Russell Allen Rhegia
Supernova (05/09/2026)
Supercombo Lvcas MC Taya Zero
6 de setembro - ESGOTADO
Palco Mundo (06/09/2026)
Calvin Harris Black Eyed Peas Nelly Barão Vermelho Encontro Formação Original
Palco Sunset (06/09/2026)
Ne-Yo Jota Quest toca Tim Maia BaianaSystem Calema
New Dance Order (06/09/2026)
Meduza Casa Bonita | Brisotti & Viot Liu Sofi Tukker Espaço Favela (06/09/2026)
Xamã Rael Budah
Global Village (06/09/2026)
Mohamed Ramadan Mãeana Bento Gil convida Flor Gil
Supernova (06/09/2026)
João Gordo & Asteroides Trio em "Blitzkrieg Psycho Bop Ramones 50" Matanza Ritual Bayside Kings O Escritório 7 de setembro
Palco Mundo (07/09/2026)
Elton John Gilberto Gil Jon Batiste Luísa Sonza convida Roberto Menecal
Palco Sunset (07/09/2026)
Laufey Péricles canta Motown Roupa Nova convida Guilherme Arantes Vanessa da Mata convida Rubel
New Dance Order (07/09/2026)
Fatboy Slim Aline Rocha Leo Janeiro & Simo Not Simo Max Styler
Espaço Favela (07/09/2026)
Belo MartNália Tiee
Global Village (07/09/2026)
João Bosco Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai Wanda Sá
Supernova (07/09/2026)
Alee Zeca Veloso Melly Maui 11 de setembro
Palco Mundo (11/09/2026)
Stray Kids Alok - Keep Art Human Hwasa Nexz
Palco Sunset (11/09/2026)
Jamiroquai PJ Morton Os Garotin convida Duquesa Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara
New Dance Order (11/09/2026)
Neelix & Vegas Omiki Departamento Anna
Espaço Favela (11/09/2026)
MC Cabelinho convida TZ da Coronel Puterrier & MC Carol Caio Luccas
Global Village (11/09/2026)
Soulidified Rio Bronx Lambateria com Félix Robatto
Supernova (11/09/2026)
Nandatsunami Ananda Isa Buzzi Muse Maya
12 de setembro - ESGOTADO
Palco Mundo (12/09/2026)
Maroon 5 Demi Lovato J Balvin Pedro Sampaio
Palco Sunset (12/09/2026)
Mumford & Sons João Gomes e Orquestra Brasileira Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum Criolo, Amaro e Dino
New Dance Order (12/09/2026)
Alok Pres. Rave The World Alok & Family - Ekanta, Swarup Gabe Adam Sellouk Bhaskar
Espaço Favela (12/09/2026)
Timbalada Priscila Senna Soul de Brasileiro
Global Village (12/09/2026)
Mestrinho Hamilton de Holanda Badi Assad
Supernova (12/09/2026)
Delacruz Milo J Yago Oproprio Celo Dut 13 de setembro
Palco Mundo (13/09/2026)
Twenty One Pilots Halsey Lola Young Ivete Sangalo
Palco Sunset (13/09/2026)
Zara Larsson Marina Sena convida Céu Joelma convida Viviane Batidão Carol Biazin convida Joyce Alane
New Dance Order (13/09/2026)
John Summit Roddy Lima Illusionize Dawn Patrol | Maz, Antdot, Riascode, Bakka
Espaço Favela (13/09/2026)
Dennis Suel Marvvila
Global Village (13/09/2026)
Haley Smalls Lucy Alves Kynnie
Supernova (13/09/2026)
Lourena Sant Bruna Black Ar Baby
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