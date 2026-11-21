Quem era Peter Hernandez, pai de Bruno Mars e músico que inspirou carreira do cantor

Peter Hernandez, pai do cantor Bruno Mars, morreu na última quinta-feira (19), aos 74 anos. Conhecido como Pedrito, ele era músico e percussionista e teve papel importante na formação artística do filho, que começou a se apresentar ainda criança, no Havaí, nos Estados Unidos. A causa da morte não foi divulgada.

Nascido no Brooklyn, em Nova York, Peter cresceu em uma família ligada à música e começou a se apresentar ainda jovem. Fã de doo-wop, gênero vocal popular nos Estados Unidos nas décadas de 1940 e 1950, mudou-se para o Havaí, onde formou o grupo The Love Notes. A banda chegou a reunir 18 integrantes e foi reconhecida com uma inclusão no Hall da Fama do doo-wop em 2014.

A influência de Peter na carreira de Bruno Mars

Foi no Havaí que Peter conheceu Bernadette San Pedro Bayot, cantora e dançarina de origem filipina. Os dois tiveram seis filhos. Nos anos 1990, a família passou a se apresentar em hotéis de Waikiki (Havaí), com um espetáculo que incluía números musicais e imitações de Elvis Presley.

Bruno Mars teve contato com os palcos desde muito cedo. Aos 2 anos, já se apresentava caracterizado como Elvis Presley, o que lhe rendeu o apelido de Little Elvis. A convivência com a música e com as apresentações familiares ajudou a aproximá-lo do universo artístico desde a infância.

Além do gosto pela música, Bruno também herdou referências estéticas de artistas de outras gerações, como o uso de ternos, anéis e penteados marcantes. Ao longo da carreira, o cantor reconheceu a importância do pai em sua formação e atribuiu a ele parte dos conhecimentos que desenvolveu, especialmente na música.

Em homenagem publicada nas redes sociais após a morte de Peter, Bruno compartilhou fotos antigas ao lado do pai e uma imagem do último abraço entre os dois, aparentemente em um hospital. O cantor escreveu:

"Na semana passada, tive a oportunidade de abraçar meu pai pela última vez. Se você já me viu falar sobre ele, sabe que sempre digo que foi o homem que me ensinou tudo o que sei, especialmente quando o assunto é música.

Ele criou minhas quatro irmãs maravilhosas, meu irmão e eu. Aos meus olhos, ele foi o melhor pai do mundo, e sentirei sua falta todos os dias até nos encontrarmos novamente. Eu te amo, pai. Dá um beijo na mamãe aí em cima por mim."