Quem é a viúva de Hugo Carvana, nova moradora do Retiro dos Artistas

A jornalista e produtora habitará uma das residências construídas após doações de Marieta Severo

Viúva do ator e cineasta Hugo Carvana (1937-2014), Martha Alencar Carvana, 85, se mudou para o Retiro dos Artistas, casa de repouso do Rio de Janeiro conhecida por abrigar idosos que tiveram carreiras ligadas às artes. De acordo com O Globo, a jornalista e produtora habitará uma das residências construídas após doações de Marieta Severo.

Com respeitada carreira no jornalismo, Martha trabalhou no jornal-escola O Sol antes de assumir, em 1969, o posto de Secretária de Redação no Pasquim, uma das publicações mais emblemáticas da história da mídia brasileira. No veículo, ela trabalhou com nomes como Jaguar (1930-2025) e Ziraldo (1932-2024).

Perseguida pela ditadura militar por sua militância junto à Dissidência Comunista da Guanabara, ela e o marido deixaram o Brasil no mesmo ano. Em seu retorno, no começo dos anos 1970, ela voltou ao Pasquim, onde ajudou a moldar a acidez e humor que se tornaram marca registrada da publicação.

Nos anos seguintes, ela integrou as redações de outros jornais importantes, como O Globo e Jornal do Brasil.

Atuação no cinema com Hugo Carvana

Comandando a produtora Mac Comunicação e Produção, Martha ainda assinou a produção de filmes de Carvana, incluindo Apolônio Brasil - O Campeão da Alegria (2003), Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo (2011) e Casa da Mãe Joana 2 (2013). Ela também codirigiu o documentário O Sol - Caminhando Contra o Vento, ao lado de Tetê Moraes.

Em 2018, ela produziu Carvana, filme de Lulu Corrêa que recontou a história do marido, com quem foi casada por 40 anos até a morte do cineasta em 2014, vítima de um câncer de pulmão.