Projeto de canto e coral encerra ciclo 2026 nesta sexta-feira (27), na Marambaia

Evento gratuito terá apresentações do Coral INSA, Banda Musical do Corpo de Fuzileiros Navais e show de Pinduca e Banda. Iniciativa atende 150 adolescentes da rede pública de ensino de Belém.

Programação aberta ocorre na Praça D. Alberto Ramos, no bairro da Marambaia, em Belém, celebrando o trabalho com 150 adolescentes da rede de ensino ( Foto: Divulgação )

O Instituto INSA, em parceria com a Marinha do Brasil — por meio do Batalhão de Operações Ribeirinhas do Batalhão de Fuzileiros Navais de Belém —, realiza nesta sexta-feira (27) o encerramento do ciclo 2026 do Projeto de Coral e Canto. A iniciativa atende 150 adolescentes da rede pública de ensino da capital paraense e terá programação aberta ao público na Praça D. Alberto Ramos, localizada na Avenida Rodolfo Chermont, no Conjunto Médici I, bairro da Marambaia.

O evento apresenta os resultados das aulas de introdução ao canto e à prática coral desenvolvidas ao longo do ano. Realizadas duas vezes por semana no contraturno escolar, para não interferir na rotina de estudos dos alunos, as atividades promovem o aprendizado da música, a expressão artística, o fortalecimento da autoestima e a vivência em grupo.

A programação reúne a apresentação do Coral INSA, que mostra o repertório preparado pelos estudantes durante o ciclo, e da Banda Musical do Corpo de Fuzileiros Navais. O encerramento do evento fica sob responsabilidade do cantor Pinduca e Banda.

A ação busca integrar os moradores do entorno às atividades de educação, cultura e cidadania desenvolvidas pelo projeto, permitindo que os adolescentes apresentem o conteúdo aprendido a familiares, amigos e vizinhos. Com acesso sem custo para o público da Marambaia e bairros próximos, a organização orienta que os participantes levem cadeiras de casa para acompanhar os espetáculos.

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