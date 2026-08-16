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Professores paraenses são confirmados na nova temporada da ‘Dança dos Famosos’

Ao todo, 16 famosos foram anunciados para a nova temporada

O Liberal
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Professores paraenses são confirmados na nova temporada da ‘Dança dos Famosos’. (Reprodução/ TV Globo)

Começou neste domingo (16) mais uma temporada da “Dança dos Famosos”, quadro do “Domingão com Huck”, da TV Globo. A estreia marcou a apresentação dos participantes que irão disputar a competição a partir da próxima semana. O Pará está novamente representado na competição por três professores: Rolon Ho, Thaís Sousa e Jaque Paraense. Os profissionais já são conhecidos do público do quadro e acumulam participações em outras edições.

Rolon Ho foi campeão da edição de 2023, ao lado da atriz Priscila Fantin. Já Thaís Sousa conquistou o título em 2025, formando dupla com o ator Silvero Pereira. Jaque Paraense também participou da edição do ano passado, quando dançou ao lado do ator David Júnior.

Os três profissionais foram distribuídos entre os grupos que participarão da disputa. Holon Ho e Jaque Paraense integram o grupo C, enquanto Thaís Sousa está no grupo A. A competição contará novamente com os jurados fixos Milton Cunha, responsável pelo júri artístico, e Ana Botafogo, Zebrinha e Carlinhos de Jesus, no júri técnico.

Ao todo, 16 famosos foram anunciados para a nova temporada. No grupo A, estão Junno Andrade, ator e cantor e marido de Xuxa Meneghel; Ticiane Pinheiro, que estreou como contratada da Globo após deixar a Record; Diego Martins, ator e cantor que recentemente esteve no elenco de “Coração Acelerado”; e Kenya Sade, jornalista, apresentadora e repórter que também integra o time de apresentadores do Multishow.

O segundo bloco trouxe MC Livinho, que retorna ao programa após ter sido eliminado antes mesmo do início da temporada anterior por causa de um acidente. Também estão no elenco Mell Muzzillo, atriz que esteve em “Três Graças”; Bruna Griphao, que participou do “BBB 23” e está no elenco de “Jogada de Risco”; e Breno Ferreira, conhecido pelo trabalho em “Quem Ama Cuida”.

A temporada também terá o retorno de participantes que já passaram por situações inesperadas no programa. Gracyanne Barbosa, que precisou abandonar a competição em 2025 após sofrer uma lesão, está de volta. Ao lado dela estão a atriz Giovana Cordeiro, conhecida por trabalhos como “Mar do Sertão”, “Fuzuê” e “Dona de Mim”; o influenciador Lucas Guedez; e o cantor Léo Foguete.

Fechando o elenco, foram anunciados Bianca Andrade, a Boca Rosa, influenciadora e empresária que também participou do “BBB”; Pedro Scooby, surfista e ex-participante do reality; a atriz e produtora Rita Guedes; e Otaviano Costa, que retorna à Globo após trabalhos na Band e no UOL.

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