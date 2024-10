Produtora artística e jornalista Tyara de La-Rocque morre aos 40 anos; artistas lamentam a perda

A produtora artística e jornalista paraense Tyara de La-Rocque, de 40 anos, morreu nesta segunda-feira, 28, segundo informações veiculadas em sua página do Instagram. Nas redes sociais, artistas que conviveram e trabalharam com Tyara se pronunciaram.

O velório será em Belém, na Funerária Memorial Metrópole, das 2h às 14h, nesta quarta-feira, 30.

O músico e compositor Felipe Cordeiro, que também foi companheiro da produtora, publicou um texto sobre o falecimento. "Muito estranho que alguém como @tyaradelarocque tenha nos deixado tão cedo. Vivi com ela por muitos anos. Muitos momentos da vida que deixaram marcas e legados. Muito do que sou foi impactado pela existência dela enquanto tivemos juntos. Honesta, talentosa, alegre e batalhadora. Sou muito grato. Quero desejar meus mais sinceros sentimentos à família. Que algo conforte os corações de todos os familiares e pessoas próximas. Que descanse em paz!", escreveu.

O cantor e compositor Chico César escreveu: "A vida é mesmo um sopro. No caso de @tyaradelarocque, uma brisa intensa e bela. Quando a gente se dá conta, já passou. Tive o prazer de conhecê-la e trabalhar com ela. Uma profissional incrível, uma pessoa linda. Deixo aqui meu abraço à família".

Badi Assad, violonista e cantora, também se pronunciou: "Meu convívio com a Ty foi apenas de bastidores, quando ela foi produtora em campo do meu show Ilha. Uma mulher linda, generosa, atenciosa, competente... Muito estranho sua partida assim, tão jovem! Como eu não a via fora das condições de trabalho (e foram poucas as vezes), a notícia de sua partida me bate como um sonho. Não digo pesadelo porque a vida, seja como for, vale a pena. Minha mãe partiu aos 94 anos. Ty viveu apenas 40. Como disse, apesar de não tê-la conhecido profundamente, acredito que tenha vivido intensamente o que lhe coube, nessa frágil realidade chamada vida. Aos que ficam, a dor, a saudade, a inconformidade, até mesmo o desalento. Mas, lembrar do que se foi vivido e não do que não foi, ajuda. Desejo muitas flores em seu caminho e no de seus familiares e amigos que tiveram a oportunidade de conviver com ela fora dos bastidores. Que voe bem alto Ty! E, que de lá, chovam gotas de amor".

"Puxa vida!!! Minhas mais profundas condolências à família! Sim, Tyara é uma estrela que brilhará para sempre em nós! Muita força e serenidade", escreveu também a cantora Juçara Marçal.

Confira a "Nota de Encantamento", publicada na página de Tyara:



"É com grande pesar que comunicamos a partida da nossa tão querida e amada Tyara. Certamente, uma notícia muito dura de digerir e processar. Cabe somente ao Tempo, ao Divino Mistério. Ty retornou para o reino de Lá, junto às estrelas que tanto lhe fizeram brilhar nessa terra. Do lado daqui sentimos essa perda irreparável, e uma saudade infinita. Ao mesmo tempo, nos conforta saber o legado de amor, amizades generosas, fartura de afetos, poesia, arte e tantas belezas que ela nos deixou. É dessa forma que lembraremos dela: como a força da natureza: viva, vivíssima, para sempre em nossos corações.