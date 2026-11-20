Patrick Stewart: causa da morte do astro de 'Star Trek' e 'X-Men' é revelada

A causa da morte do ator Patrick Stewart, que marcou a história do cinema em Star Trek e X-Men, foi revelada nesta quinta-feira, 19. Segundo informações do TMZ, o ator morreu em decorrência de Alzheimer e Demência com Corpos de Lewy.

A certidão de óbito, obtida pelo site, afirma de Stewart teria sofrido uma parada cardiorrespiratória e um distúrbio neurocognitivo com corpos de Lewy. O documento também informou que o corpo do ator foi cremado por hidrólise alcalina no início deste mês.

O astro britânico morreu aos 86 anos em outubro. Com longa carreira no teatro inglês, Stewart alcançou fama mundial ao interpretar Jean-Luc Picard em Star Trek: The Next Generation, exibida entre 1987 e 1994, retornando ao papel para filmes da franquia e para a série Star Trek: Picard, que teve episódios transmitidos entre 2020 e 2023.