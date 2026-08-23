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Paraense Allessa Paes é eleita Miss Brasil Gay 2026; veja o vídeo!

Candidatas do Distrito Federal e do Rio de Janeiro completaram o Top 3 do concurso, realizado em Juiz de Fora

Jéssica Nascimento
fonte

Allessa Paes, representante do Pará, é eleita Miss Brasil Gay 2026. (Foto: Miss Brasil Gay/Divulgação)

Allessa Paes, representante do Pará, foi eleita Miss Brasil Gay 2026 durante a 44ª edição do concurso, realizada entre a noite de sábado (22) e a madrugada deste domingo (23), em Juiz de Fora, Minas Gerais.

O segundo lugar ficou com Mary Miller, do Distrito Federal, enquanto Wend Caster, representante do Rio de Janeiro, conquistou a terceira colocação. Liandra Santana, de Rondônia, foi escolhida como Miss Simpatia.

O concurso contou com a presença de personalidades como Viviane Araújo e David Brazil e marcou a comemoração de cinco décadas do evento. Criado em 1976 pelo cabeleireiro Chiquinho Mota, o Miss Brasil Gay surgiu da união entre o espírito carnavalesco e o travestismo artístico, em um período marcado pelo regime militar no Brasil.

Veja abaixo o top 6 do concurso:

  1. Pará: Allessa Paes
  2. Distrito Federal: Mary Miller
  3. Rio de Janeiro: Wend Caster
  4. Mato Grosso: Melissa Oliveira
  5. Goiás: Nicolly Almeida
  6. Amapá: Sofia Smith

Melhor Traje Típico

  1. Pará: Allessa Paes
  2. Amapá: Sofia Smith
  3. Mato Grosso: Melissa Oliveira

Melhor Traje de Gala

  1. Pará: Allessa Paes
  2. Distrito Federal: Mary Miller
  3. Rio de Janeiro: Wend Caster

Miss Brasil Gay

O Miss Brasil Gay foi criado em 1976, em Juiz de Fora, pelo cabeleireiro Francisco Mota. A competição reúne representantes dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.

Em 2007, o evento foi reconhecido como patrimônio imaterial de Juiz de Fora.

 

 

 

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