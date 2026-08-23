Paraense Allessa Paes é eleita Miss Brasil Gay 2026; veja o vídeo!
Candidatas do Distrito Federal e do Rio de Janeiro completaram o Top 3 do concurso, realizado em Juiz de Fora
Allessa Paes, representante do Pará, foi eleita Miss Brasil Gay 2026 durante a 44ª edição do concurso, realizada entre a noite de sábado (22) e a madrugada deste domingo (23), em Juiz de Fora, Minas Gerais.
O segundo lugar ficou com Mary Miller, do Distrito Federal, enquanto Wend Caster, representante do Rio de Janeiro, conquistou a terceira colocação. Liandra Santana, de Rondônia, foi escolhida como Miss Simpatia.
O concurso contou com a presença de personalidades como Viviane Araújo e David Brazil e marcou a comemoração de cinco décadas do evento. Criado em 1976 pelo cabeleireiro Chiquinho Mota, o Miss Brasil Gay surgiu da união entre o espírito carnavalesco e o travestismo artístico, em um período marcado pelo regime militar no Brasil.
Veja abaixo o top 6 do concurso:
- Pará: Allessa Paes
- Distrito Federal: Mary Miller
- Rio de Janeiro: Wend Caster
- Mato Grosso: Melissa Oliveira
- Goiás: Nicolly Almeida
- Amapá: Sofia Smith
Melhor Traje Típico
- Pará: Allessa Paes
- Amapá: Sofia Smith
- Mato Grosso: Melissa Oliveira
Melhor Traje de Gala
- Pará: Allessa Paes
- Distrito Federal: Mary Miller
- Rio de Janeiro: Wend Caster
Miss Brasil Gay
O Miss Brasil Gay foi criado em 1976, em Juiz de Fora, pelo cabeleireiro Francisco Mota. A competição reúne representantes dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal.
Em 2007, o evento foi reconhecido como patrimônio imaterial de Juiz de Fora.
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