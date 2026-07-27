Padre Fábio de Melo doa prêmio recebido durante jogo no SBT, à senhora da plateia

A iniciativa partiu do padre Fábio de Melo, que se sensibilizou com a presença da espectadora e inspirou o colega Chrystian Shankar

Um momento de solidariedade marcou a edição do Programa Silvio Santos, exibido no domingo (26). Os padres Fábio de Melo e Chrystian Shankar surpreenderam a plateia ao doarem os prêmios conquistados no tradicional quadro Jogo das 3 Pistas para uma senhora que acompanhava a gravação.

A iniciativa partiu de Fábio de Melo, que revelou ter se sensibilizado com a presença da espectadora desde o início do programa. O gesto emocionou o público, recebeu elogios da apresentadora Patrícia Abravanel e repercutiu nas redes sociais.

Após conquistar R$ 770 no quadro, Fábio de Melo pediu a palavra antes de deixar o palco. Ele explicou a decisão: "Deus me deu muito mais do que eu preciso", e contou que havia notado uma senhora na plateia e desejava presenteá-la com o prêmio.

Padre Fábio de Melo inicia a doação

O sacerdote perguntou à apresentadora: "Desde a hora que eu cheguei aqui, eu olhei o rosto de uma senhora que comoveu muito. Eu queria que ela ficasse com o meu prêmio. Pode ser?" Patrícia Abravanel autorizou o gesto. A mulher foi chamada ao palco.

Sob aplausos da plateia, Fábio de Melo entregou o dinheiro. Ele abraçou a espectadora e desejou que ela aproveitasse o presente: "Faça bom proveito. Compre uma coisinha para a senhora."

Chrystian Shankar repete a atitude

Comovido com a iniciativa do colega, o padre Chrystian Shankar decidiu fazer o mesmo. Ele recebeu R$ 600 no quadro e anunciou que também abriria mão do prêmio em favor da mesma senhora.

"Já que vai levar o dele, leva o meu também, minha filha. Que que é isso?", disse. Ao entregar o valor, o religioso abraçou a espectadora e deixou uma mensagem: "Uma grande bênção na vida da senhora. Tudo de bom. Deus abençoe. E Maria, o nome da minha mãe. Nada é por acaso."

Em seguida, Shankar agradeceu Fábio de Melo por ter tomado a iniciativa: "Obrigado, Fábio, você que deu o pontapé."

Elogios de Patrícia Abravanel e repercussão

O gesto dos dois convidados foi celebrado pela plateia, que respondeu com aplausos e gritos de incentivo. Patrícia Abravanel também destacou a emoção do momento e elogiou a atitude dos sacerdotes.