'Olga', de Fernando Morais, será adaptado para musical

O livro Olga, um dos mais conhecidos da carreira do autor Fernando Morais, vai ser adaptado em musical. Morais e o produtor, autor e diretor Eduardo Bakr estão desenvolvendo o projeto.

Com estreia prevista para o segundo semestre de 2027 - ano que marca os 85 anos da morte de Olga Benário -, a montagem iniciará seu processo de desenvolvimento nos próximos meses. O musical será produzido pela Estamos Aqui Produções, com direção de Tadeu Aguiar e direção musical de Thalyson Rodrigues.

O projeto marca o reencontro de Fernando Morais, Eduardo Bakr e Tadeu Aguiar, que trabalharam juntos em Chatô e os Diários Associados, musical inspirado na trajetória de Assis Chateaubriand, baseado na obra de Morais.

A história de Olga

Publicado originalmente em 1985, Olga reconstrói a trajetória de Olga Benário Prestes, militante comunista alemã de origem judaica que se apaixonou por Luís Carlos Prestes e foi deportada, grávida, pelo governo brasileiro para a Alemanha nazista, onde acabou assassinada em um campo de concentração.

Considerado um dos maiores sucessos editoriais de Fernando Morais, o livro tornou-se uma referência da literatura biográfica brasileira e permanece como uma de suas obras mais conhecidas.

A história foi adaptada para o cinema em 2004, em filme dirigido por Jayme Monjardim e estrelado por Camila Morgado no papel-título. A produção alcançou grande repercussão de público e crítica.

A futura montagem contará com composições originais e arranjos de Laura Visconti, além de letras assinadas por Eduardo Bakr.