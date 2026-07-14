Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Olga', de Fernando Morais, será adaptado para musical

Estadão Conteúdo

O livro Olga, um dos mais conhecidos da carreira do autor Fernando Morais, vai ser adaptado em musical. Morais e o produtor, autor e diretor Eduardo Bakr estão desenvolvendo o projeto.

Com estreia prevista para o segundo semestre de 2027 - ano que marca os 85 anos da morte de Olga Benário -, a montagem iniciará seu processo de desenvolvimento nos próximos meses. O musical será produzido pela Estamos Aqui Produções, com direção de Tadeu Aguiar e direção musical de Thalyson Rodrigues.

O projeto marca o reencontro de Fernando Morais, Eduardo Bakr e Tadeu Aguiar, que trabalharam juntos em Chatô e os Diários Associados, musical inspirado na trajetória de Assis Chateaubriand, baseado na obra de Morais.

A história de Olga

Publicado originalmente em 1985, Olga reconstrói a trajetória de Olga Benário Prestes, militante comunista alemã de origem judaica que se apaixonou por Luís Carlos Prestes e foi deportada, grávida, pelo governo brasileiro para a Alemanha nazista, onde acabou assassinada em um campo de concentração.

Considerado um dos maiores sucessos editoriais de Fernando Morais, o livro tornou-se uma referência da literatura biográfica brasileira e permanece como uma de suas obras mais conhecidas.

A história foi adaptada para o cinema em 2004, em filme dirigido por Jayme Monjardim e estrelado por Camila Morgado no papel-título. A produção alcançou grande repercussão de público e crítica.

A futura montagem contará com composições originais e arranjos de Laura Visconti, além de letras assinadas por Eduardo Bakr.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

teatro

Olga

musical
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

POLÊMICA

Após eliminação da França, web resgata desentendimento entre Mbappé e mãe de Lexa; relembre

Episódio ocorreu durante uma festa de Halloween promovida por Neymar, em Paris

15.07.26 9h06

POLÊMICA

Liam Gallagher chama brasileiro de 'idiota' após reclamação sobre 'Wonderwall' na Copa

Cantor é conhecido por sua atuação frequente no X e costuma interagir com fãs e críticos

14.07.26 8h20

CULTURA

Rihanna voltou aos palcos? Aparição surpresa em show de Jay-Z surpreende fãs

O trabalho de estúdio mais recente de Rihanna é "ANTI", lançado em janeiro de 2016.

13.07.26 8h22

DIA NACIONAL DO FUNK

Funk ganha novas batidas no Pará com influência do tecnomelody e da música eletrônica

Artistas paraenses contam como o gênero se transformou e conquistou espaço na cena local

12.07.26 8h15

MAIS LIDAS EM CULTURA

POLÊMICA

Após eliminação da França, web resgata desentendimento entre Mbappé e mãe de Lexa; relembre

Episódio ocorreu durante uma festa de Halloween promovida por Neymar, em Paris

15.07.26 9h06

Celebridades

Ex de Bruna Marquezine, ator se afasta da TV e vira missionário

Ricky Tavares, hoje com 34 anos, atuou em 'Malhação' e novelas como 'Além da ilusão'

15.07.26 13h24

EXPOSIÇÃO GRATUITA

Exposição gratuita de dragões gigantes chega a Belém nas férias

Mostra no Shopping Bosque Grão-Pará reúne réplicas robotizadas com efeitos especiais e fica aberta à visitação até 2 de agosto

15.07.26 12h56

SHOW

Belém recebe espetáculo gratuito do Pé de Cerrado após apresentação no Marajó

Grupo brasiliense apresenta "Os Brincantes" no Espaço Cultural Apoena, com participação do cantor André Nascimento, da DJ Gabi Matos e dos palhaços Irmãos Saúde

15.07.26 9h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda