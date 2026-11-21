Oito novos livros de escritoras negras para conferir

Apenas 11 romances de mulheres negras foram publicados desde o histórico Úrsula em 1858, de Maria Firmina dos Reis - o primeiro livro publicado por uma escritora negra no País -, até Um Defeito de Cor em 2006, de Ana Maria Gonçalves, primeira mulher negra a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras (ABL).

O dado foi constatado também por uma autora negra, Fernanda Miranda, no livro Silêncios Prescritos: Estudos de Romances de Autoras Negras Brasileiras, publicado pela editora Malê em 2019. Embora historicamente escanteada no mercado editorial brasileiro, a produção literária das mulheres negras é vasta.

No Dia da Consciência Negra, o Estadão preparou uma seleção de oito títulos desse acervo lançados no último semestre, que inclui ficção e não ficção, além de nomes brasileiros e internacionais. Veja abaixo:

Velha Guarda, de Lilia Guerra

Uma análise crítica dos fenômenos urbanos que forçam a população de baixa renda a deixar as zonas centrais para morar em periferias. A finalista do prêmio São Paulo de Literatura acompanha, em seu novo romance, a migração de moradores de uma vila humilde no centro para um conjunto habitacional nas margens da cidade, com uma especial atenção aos desafios cotidianos das mulheres negras trabalhadoras.

Editora: Todavia (248 págs.; R$ 84,90; R$ 59,90 o e-book)

A Última Entrevista e Outras Conversas, de Toni Morrison

A trajetória da primeira escritora negra vencedora do prêmio Nobel de Literatura é contada através de sua última entrevista, concedida ao jornalista e escritor italiano Alain Elkann. Além disso, a coletânea inclui sete diálogos de Morrison realizados entre 1973 e 2018, acompanhados de uma apresentação da poeta Nikki Giovanni. A obra aborda a trajetória da primeira escritora negra a vencer o Nobel de Literatura em 1993, explorando sua vida, sua herança familiar e a história do povo negro nos Estados Unidos, com foco em sua narrativa de florescimento e resistência. (A sinopse completa e os trechos detalhados podem ser consultados diretamente no site da Relicário Edições).

Editora: Relicário Edições (Tradução: Stephanie Borges; 196 págs.; R$ 79,90)

Sobre a Beleza, de Zadie Smith

No romance vencedor do Women's Prize for Fiction, a escritora britânica, que esteve na Flip 2026, narra os conflitos ideológicos, romances e as crises motivadas por um encontro entre dois núcleos familiares nos Estados Unidos. As instabilidades começam a surgir quando o filho de um professor universitário branco e liberal, casado com uma enfermeira negra americana, se envolve com a filha de seu rival histórico, um acadêmico negro ultraconservador.

Editora: Companhia das Letras (Tradução: Daniel Galera; 448 págs.; R$ 99,90)

Ada, de Sharon Dodua Otoo

O romance de estreia da escritora britânico-ganense viaja por quatro períodos históricos em lugares diferentes e, em cada um deles, acompanha a história de uma mulher chamada Ada. Da África Ocidental no século XV, passando pela Inglaterra Vitoriana e pela Segunda Guerra Mundial até chegar em Berlim em 2019, a autora cruza as memórias de cada personagem em uma reflexão sobre ancestralidade e colonialismo.

Editora: Record (Tradução: Jess Oliveira; 322 págs.; R$ 89,90; R$ 44,90 o e-book)

Sr. Potter, de Jamaica Kincaid

O protagonista que dá título ao livro é um motorista analfabeto que percorre as estradas da ilha de Antígua, no Caribe, e tenta viver com mais dignidade. Com referências às próprias memórias familiares, a escritora caribenha conta a história de seu país natal ao mergulhar na trajetória do Sr. Potter.

Editora: Alfaguara (Tradução: Carolina Candido; 160 págs; R$ 69,90; R$ 34,90 o e-book)

Escreviventes, de Conceição Evaristo e Eliana Alves Cruz

Em comemoração aos 80 anos de Conceição Evaristo, imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL) e aos 60 de Eliana Alves Cruz, vencedora do prêmio Jabuti, as autoras compartilham seus diálogos e reflexões sobre o feminismo negro, suas infâncias, memórias afetivas e o conceito de Escrevivência.

Editora: Pallas (Org.: Estevão Ribeiro; 136 págs.; R$ 52)

O Sangue da Buganvília, de Ana Paula Tavares

A vencedora do Prêmio Camões de Literatura traz crônicas poéticas sobre as marcas da guerra civil na Angola, seu país natal, que refletem sobre as dores de ter que deixar seu lugar de origem.

Editora: Pallas (232 págs.; R$ 79)

Nódoa, de Calila das Mercês

A estreia da poeta baiana no romance entrelaça as histórias de várias mulheres de diferentes gerações. Narrada por duas personagens e ambientada na década de 1960, a obra reflete sobre os desafios de ser uma mulher migrante e o poder dos laços afetivos na existência feminina.