O que você precisa saber sobre a Festa do Livro da USP, que acontece até domingo

A edição de 2026 será a maior já realizada desde a inauguração do evento em 1999

O momento ideal para preencher a sua estante de livros se aproxima. Na 28ª Festa do Livro da USP, que acontece nesta quarta, 25, e vai até domingo, 30, 245 editoras estarão presentes e venderão seus títulos com desconto mínimo de 50%.

A edição de 2026 será a maior já realizada desde a inauguração do evento em 1999. Neste ano, participarão 23 editoras a mais que no ano passado. A seguir, confira todas as informações indispensáveis sobre a feira literária.

Datas, horários e local

Entre 25 e 29 de novembro, a Cidade Universitária, localizada no bairro do Butantã, em São Paulo, recebe a 28ª Festa do Livro da USP. A tenda do evento estará situada na Av. Prof. Mello Moraes, travessa C.

Os horários de funcionamento da tenda serão diferentes no fim de semana. Confira abaixo:

Quarta a sexta-feira: Das 9h às 21h; Sábado e domingo: Das 9h às 19h.

Entrada

A entrada é livre e gratuita. Não há necessidade de aquisição de ingressos.

Como chegar

Apesar de ser possível acessar o local por carro, o mais recomendado é utilizar o transporte público. Próxima à Cidade Universitária está a estação de metrô Butantã da Linha 4 - Amarela, além da estação de trem Cidade Universitária da Linha 9 - Esmeralda.

Ainda, há também linhas de ônibus circulares que chegam até o local. São elas:

8012-10; 8022-10; 8082-10; 8083-10; 8084-10; 8085-10 (circular interno).

Editoras participantes

O evento reúne desde as gigantes do mercado editorial, como Companhia das Letras, Record e Planeta, até editoras independentes e universitárias.

É possível conferir quais delas estarão presentes por meio da lista divulgada no site da Festa, que mostra também um mapa do evento, destacando onde cada uma montará sua tenda.

Livros que estarão à venda e preços

As editoras não costumam levar todos os seus livros para a Festa. Para evitar decepções, o visitante pode se antecipar e checar de duas maneiras se o título que ele deseja estará à venda:

- Catálogo das editoras: ao clicar na aba de cada editora no site da Festa do Livro, é possível acessar um PDF que apresenta todos os títulos disponíveis e seus respectivos valores com desconto.

- Busca por livros: pela primeira vez, o próprio site da Festa do Livro permite que o visitante realize uma busca rápida de quais livros estarão à venda e seus respectivos valores com desconto. Basta apenas acessar a aba "Busca por livros".

Atenção: algumas editoras ainda não disponibilizaram o catálogo no site da Festa e, por isso, o título pode não aparecer na busca.

Lotação

A Festa do Livro da USP não possui um limite de lotação divulgado oficialmente, mas devido aos grandes descontos e à alta variedade de editoras, o evento tradicionalmente registra um público elevado.