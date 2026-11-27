Jornalista anuncia própria morte: 'O monstro do câncer me venceu'

Diagnosticado com câncer de língua em agosto de 2025, Padgett enfrentou o avanço da doença, que atingiu também os pulmões e o fígado

O jornalista investigativo mexicano Humberto Padgett deixou uma mensagem de despedida que emocionou familiares, amigos e colegas de profissão. Antes de morrer, aos 51 anos, ele recorreu à inteligência artificial (IA) para gravar um vídeo em que anuncia a própria morte e compartilha suas últimas palavras.

A gravação foi divulgada após o falecimento do profissional, em 22 de novembro.

Diagnosticado com câncer de língua em agosto de 2025, Padgett enfrentou o avanço da doença, que atingiu também os pulmões e o fígado. Com o comprometimento da região da boca e do pescoço, ele perdeu a capacidade de falar.

Para conseguir transmitir a mensagem, o jornalista utilizou a tecnologia para criar um avatar que reproduzisse sua aparência e voz. Dessa forma, pôde conduzir a despedida mesmo sem conseguir se comunicar verbalmente.

No vídeo, Padgett descreve a progressão do câncer e resume a batalha contra a doença em uma frase: "O monstro do câncer me venceu".

Mensagem de despedida e agradecimento

Além de comunicar a própria morte, o jornalista aproveitou a gravação para se dirigir às pessoas que fizeram parte de sua vida. Ele pediu desculpas por eventuais mágoas que não conseguiu reparar e agradeceu a quem contribuiu para sua trajetória pessoal e profissional.

"Peço desculpas por todos os erros que não consegui reparar para aqueles que ofendi", afirmou.

Padgett também reconheceu a importância das pessoas que encontrou ao longo dos anos e que, segundo ele, ajudaram a ampliar sua visão de mundo.

"Agradeço àqueles que, quase sempre por mera circunstância, me mostraram o mundo e se tornaram meus professores", declarou.

Ao final do vídeo, o jornalista deixou uma mensagem de despedida aos amigos e admiradores, a quem se referia como "a turma".

"Muito obrigado. Vamos viajar, turma, nadar e voar entre as existências, porque esta foi muito boa", disse.

Carreira no jornalismo investigativo

Humberto Padgett construiu uma trajetória de mais de duas décadas no jornalismo mexicano. Seu trabalho foi marcado por investigações sobre narcotráfico, corrupção, violência e violações de direitos humanos.