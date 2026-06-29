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Na reta final da gestação, Lauana Prado se casa com Tati Dias no litoral de SP

Estadão Conteúdo

Juntas desde 2024, Lauana Prado e Tati Dias se casaram no domingo, 28. O casal, que aguarda o nascimento de seu primeiro filho, Dom, oficializou a união em cerimônia realizada em Ubatuba, no litoral de São Paulo.

O casamento foi anunciado na última sexta-feira, 26, pela cantora em suas redes sociais, com um vídeo especial que mostra as duas e alguns amigos e familiares se divertindo na praia.

No Instagram, o casal compartilhou diversos cliques e vídeos feitos durante o casamento. "Que bom que a emoção e a razão se encontraram, se transformam em coragem, maturidade, amor, fé e família", escreveu Lauana em uma das postagens. "Hoje, com nossos familiares e amigos, consagramos o nosso sim, certas de que viveremos a etapa mais linda de nossas vidas!"

"Esperamos que vocês possam sentir daí um pouquinho da energia desse dia lindo, mágico, e do quanto estamos transbordando felicidade!"

Lauana e Tati começaram a namorar em 2024 e, após breve término no começo de 2026, o casal reatou o noivado pouco depois de a cantora anunciar a gravidez, feita por fertilização in vitro (FIV).

Em junho, Lauana precisou cancelar o último show de sua turnê, que aconteceria em Santa Fé do Sul, no interior de São Paulo, por orientação médica. A cantora entra agora em licença-maternidade, com previsão para dar à luz em agosto.

Tati já é mãe de Bento, fruto de seu relacionamento com o jogador de futevôlei Junior Saldanha.

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LAUANA PRADO

TATI DIAS

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