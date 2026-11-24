Jazz'On recebe os músicos Baptiste Herbin e Minino Garay nesta quarta (25)

Belém recebe nesta quarta-feira (25) o encontro entre o saxofonista francês Baptiste Herbin e o percussionista argentino Minino Garay. Os músicos apresentam no Casarão Boulevard o espetáculo "Los Arregladores", projeto que conecta o jazz às raízes e tradições musicais da América Latina. O concerto conta também com as participações do contrabaixista Felipe Sequeira e do pianista Robenare Marques.

Por meio de pesquisa de repertório e improvisação, "Los Arregladores" revisita composições a partir de suas origens, apresentando ao público as histórias e influências por trás das obras. O roteiro musical percorre ritmos do continente, estabelecendo diálogos entre standards do jazz e gêneros como tango, bolero, chacarera, cueca, joropo e habanera. A seleção busca resgatar melodias que cruzaram fronteiras, receberam interpretações ao longo do tempo e se consolidaram na memória das culturas das Américas.

O título do projeto faz referência aos arranjadores, profissionais responsáveis por estruturar a identidade das obras musicais. Por meio de harmonias, leituras e estruturas, esses profissionais transformam composições e apontam caminhos além das gravações originais.

À frente da iniciativa está Baptiste Herbin, saxofonista nascido na França que recebeu o Prêmio Django Reinhardt e foi eleito Músico do Ano em 2019 pela Académie du Jazz. Ele divide o palco com Minino Garay, percussionista e baterista nascido na Argentina e radicado em Paris, que desenvolve pesquisas sobre as matrizes rítmicas da América Latina em diálogo com o jazz.

A apresentação na capital paraense integra a programação do Jazz’On, projeto idealizado pela produtora Paula Medeiros a partir de sua experiência de 17 anos morando na França, onde aprofundou sua relação com o jazz e a música instrumental. De volta a Belém, ela criou a iniciativa tomando como referência o modelo dos clubes europeus. “O que me interessava era experimentar um formato específico, inspirado na experiência dos jazz clubs”, conta.

Instalado no Casarão Boulevard, o Jazz’On opera como um clube de jazz temporário com lotação para cerca de cem pessoas, reunindo instrumentistas do Pará, de outros estados e do exterior. Para Paula, inserir a cidade na rota dessa turnê brasileira — realizada sem patrocínio direto para a etapa paraense — representa um compromisso com a cena da região. “Não faria sentido realizar uma turnê com artistas dessa importância para o universo do jazz e da música instrumental no Brasil e deixar o Norte do país, especialmente Belém, de fora.”

Além do show no Casarão Boulevard, a passagem pela capital inclui um workshop sem custo ministrado por Baptiste Herbin, em parceria com o Conservatório Carlos Gomes e apoio da fabricante de instrumentos Selmer.

Ao analisar o cenário local, a produtora destaca a presença de instrumentistas, tradição e plateia na cidade, mas aponta a escassez de recursos financeiros e de circuitos de circulação como entraves para a continuidade das ações. “Acredito que Belém tem artistas, história, formação e público para desenvolver uma cena instrumental muito mais estruturada. Mas isso não pode depender apenas do esforço individual de músicos e produtores”, afirma.