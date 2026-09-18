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'Égua da Festa' leva cultura paraense e Edição Círio para Portugal 

Iniciativa promove o intercâmbio cultural e a celebração das raízes do Pará por meio da música, gastronomia e dança

Bruna Dias Merabet
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DJ Sidney Ferreira é residente da Égua da Festa (Divulgação)

Atravessar o oceano e encontrar um pedacinho do Pará é a satisfação de muitos paraenses. Quem deseja viver essa conexão pode encontrá-la na Égua da Festa. Na Edição Círio, a programação conta com shows de Letícia Talia, diretamente de Belém, Léa Monteiro, Paulo Santos, DJ Sidney Ferreira e o internacional DJ Jaguar. A festa será no Império Club Alverca, em Alverca do Ribatejo.

“A Égua da Festa é mais do que um evento; o projeto foi criado para ser um ponto de encontro com as raízes paraenses em território europeu, reunindo música, dança, gastronomia, memória afetiva e pertencimento em experiências pensadas para quem carrega o Pará consigo, independentemente de onde esteja”, explica a produtora de eventos Zeylla Guedes.

Natural de Icoaraci, distrito de Belém, Zeylla migrou para Portugal em 2019, após acumular quase duas décadas de atuação na área de eventos. No país europeu, manteve a produção no setor até criar a Égua da Festa, em novembro.

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A primeira edição teve como atração a cantora Taty Pink, vinda de Belém, reunindo integrantes da comunidade paraense em um evento com gastronomia, música e dança. O objetivo inicial foi criar um ponto de encontro para paraenses residentes no exterior. Com a realização de novas edições, a iniciativa passou a articular a integração da comunidade no continente europeu e a incluir artistas paraenses em sua programação.

“O DJ Sidney Ferreira e a cantora Léa Monteiro já fazem parte da base artística residente do projeto em Portugal. Eles ajudam a manter viva a identidade musical do projeto e representam os talentos paraenses que reconstruíram suas vidas longe de casa sem abandonar suas raízes”, diz Zeylla Guedes.

A Égua da Festa ampliou sua atuação internacional com a realização da primeira edição em Toulouse, na França, marcada por uma programação de Baile da Saudade. A expansão do projeto faz parte do planejamento da produtora que, para este ano, prevê a Edição do Círio e uma nova turnê com a cantora paraense Letícia Talia. A circulação contará com seis apresentações divididas entre cidades de Portugal e da França, incluindo Paris.

No primeiro semestre deste ano, o projeto realizou uma turnê em parceria com a Banda Kenner. As apresentações passaram por Lisboa, Braga e Algarve, expandindo a atuação da iniciativa entre a comunidade de paraenses residentes em Portugal. A circulação evidenciou a demanda por eventos culturais voltados ao público paraense que vive no país europeu.

“O próprio nome do projeto carrega essa identidade. No vocabulário afetivo do Pará, ‘égua’ é muito mais do que uma palavra. É surpresa, intensidade, alegria, indignação, admiração e emoção. É a expressão que cabe em quase tudo, a famosa ‘vírgula do paraense’”, explica Zeylla Guedes.

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