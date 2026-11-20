Banda Sayonara celebra 66 anos com evento flutuante neste domingo (22)

Com saída da Marina Regional às 15h, o 'TBT a Bordo Sayonara' reúne sucessos do grupo paraense e participações de convidados pelas águas da capital

O público do brega paraense tem programação confirmada para este domingo (22), em Belém. A Banda Sayonara apresenta o TBT a Bordo Sayonara, evento flutuante que reúne canções que marcaram a história da banda ao longo de décadas. A concentração começa às 14h, na Marina Regional, situada na avenida Bernardo Sayão, nº 3852. A saída da embarcação ocorre às 15h, com previsão de retorno às 19h, integrando música e navegação pelos rios da capital paraense.

Com uma trajetória vinculada à história da música produzida no Pará, a Banda Sayonara consolidou-se como referência do brega no estado. Ao longo de décadas, o grupo formou público com um repertório composto por canções românticas e faixas voltadas à dança, alcançando ouvintes de diferentes faixas etárias. A atuação da banda contribuiu para a difusão de um gênero que teve origem nos bairros e nas festas de Belém até alcançar reconhecimento como expressão cultural do Pará.

“A Banda Sayonara carrega uma história de 66 anos, fundada por seu Luciano Bastos, que deu início a uma trajetória musical que atravessa gerações e faz parte da história cultural do nosso Pará. Neste domingo, viveremos um momento inédito: nosso primeiro evento a bordo, reunindo vários artistas e bandas convidados, a formação atual da Banda Sayonara e participações especiais de ex-cantores, incluindo Varjão. A expectativa é maravilhosa! Tenho certeza de que será o primeiro de muitos eventos nesse formato. Estamos preparando uma experiência diferenciada, super VIP, com expectativa de lotação máxima”, conta Elaine Bastos, diretora da Banda Sayonara.

O percurso da Sayonara também se apoia na relação estabelecida com os ouvintes ao longo do tempo. Presente em bailes, festas e encontros familiares, o repertório do grupo permanece em circulação na cena musical da Amazônia e reúne pessoas de distintas gerações em torno de suas gravações.

O TBT a Bordo propõe retomar esse repertório em um formato de proximidade entre músicos e público durante o trajeto fluvial. A iniciativa busca reunir ouvintes que acompanharam a trajetória da banda em bailes e apresentações anteriores, celebrando o brega como parte da memória musical e da cultura do Pará.

“O repertório será preparado especialmente para essa ocasião, reunindo grandes sucessos, músicas que marcaram os 66 anos de história da Sayonara e canções que fazem parte da memória afetiva do nosso público. Será uma mistura de nostalgia, alegria, energia e muita música boa. Apresentar-se em um evento flutuante é uma experiência diferente e muito especial. É levar nossa música para um ambiente exclusivo, proporcionando ao público uma maneira nova de viver e celebrar a música paraense. Para nós, é também uma emoção ver esse legado continuar vivo, atravessando gerações e conquistando novos públicos. Estamos muito felizes e preparando tudo com muito carinho. Será uma celebração da música, da nossa história e de todos que fazem parte dessa trajetória”, pontua Elaine Bastos.

Além do show da Banda Sayonara, a programação inclui participações de Jorginho Silva, Joelson Pantoja, Nívea Magno, Márcia Rocha, Conca Saavedra e Marcelo Góes. A realização é do projeto A Barca, iniciativa que associa apresentações musicais a passeios de embarcação pelas águas de Belém.

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Data: Domingo (22)

Horário: Concentração às 14h; saída às 15h e retorno previsto para as 19h