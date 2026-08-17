Multidão acompanha o funeral da cantora Bonnie Tyler no País de Gales

Centenas de fãs lotaram as ruas de uma vila costeira no País de Gales no sábado, 15 de julho, para se despedir da cantora **Bonnie Tyler**. A estrela pop galesa, conhecida mundialmente pelo sucesso "Total Eclipse of the Heart", morreu em 9 de julho, aos 75 anos, em um hospital em Portugal.

Tyler foi hospitalizada em maio, em Faro, onde possuía uma residência, para uma cirurgia intestinal de emergência. Seu caixão foi levado de volta para casa, e o funeral da artista está marcado para esta segunda-feira, 17.

Moradores e admiradores de diversas regiões do Reino Unido e de outros países tomaram as ruas de Mumbles, próximo à cidade de Swansea, para acompanhar o carro funerário. O caixão estava coberto com uma bandeira galesa, em um tributo emocionante.

Homenagens e o carinho dos fãs

Dezenas de pessoas aguardaram em frente à antiga casa da cantora, onde também foram deixadas homenagens florais. Carys Edwards, de 18 anos, afirmou: "Ela sempre voltava para casa e fazia questão de retornar a seus fãs no País de Gales. Suas músicas tocaram muitas pessoas aqui; nós a amávamos muito."

Trajetória e reconhecimento de Bonnie Tyler

Nascida Gaynor Hopkins, **Bonnie Tyler** cresceu em Skewen, País de Gales, como filha de um mineiro de carvão, em uma habitação pública com banheiro externo. Ela tinha três irmãs e dois irmãos.

Ao longo de sua carreira, a cantora recebeu três indicações ao Grammy. Em 2013, representou o Reino Unido no festival Eurovision, alcançando a 19ª posição.

Em 2022, Tyler foi homenageada como Membro da Ordem do Império Britânico pela rainha Elizabeth II, por seus serviços à música, destacando-se principalmente pelo sucesso "Total Eclipse of the Heart".

As informações são do jornal **O Estado de S. Paulo**.