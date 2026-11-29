Morre o locutor Sombra, aos 69 anos; Ratinho lamenta: 'um dos meus melhores amigos'

Alvino Batista, o Sombra, conhecido do público por suas participações no Programa do Ratinho, do SBT, morreu neste domingo, 29, aos 69 anos de idade. A causa da morte foi complicação hepática.

Ratinho publicou uma homenagem em seu perfil no Instagram: "Me despeço de um dos meus melhores amigos, o querido Sombra. Foram mais de 30 anos de amizade, respeito, lealdade e companheirismo. Um amigo de palavra, comprometido e presente nos bons e nos difíceis momentos da vida".

"Ficam as boas lembranças e a gratidão por tantos anos de uma amizade verdadeira. Vá com Deus, meu velho amigo. Você vai fazer muita falta", concluiu.

O SBT também publicou uma nota de pesar: "Toda a diretoria do SBT deseja força aos amigos, colegas e familiares de Alvino Batista, agradecendo o período marcante em que integrou os quadros da emissora".

Alvino Batista, o Sombra do 'Ratinho'

Sombra nasceu em Junqueirópolis, no interior de São Paulo, e trabalhou em diversos veículos antes de ser convidado por Ratinho para integrar o elenco de seu programa 190 Urgente, à época em que estava na CNT, por volta de 1996. Desde então, vinha trabalhando com o apresentador.

Nos últimos anos, além do Programa do Ratinho, Sombra também apresentou o Tribuna da Massa na rádio Massa FM. O locutor era conhecido por nunca mostrar o rosto na TV, o que originou o apelido.