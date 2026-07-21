QUA · 28 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
QUA · 28 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

TRISTEZA

Morre o cantor gospel Diogo Nascimento, aos 41 anos

Morte foi confirmada pela família do artista nas redes sociais; amigo revelou que ele tratava aplasia medular

Estadão Conteúdo

21 de julho de 2026 às 16:33

( Foto: Imagem: Reprodução/ Instagram )

O cantor gospel Diogo Nascimento, de 41 anos, morreu em decorrência de uma doença autoimune na última segunda-feira, 20, em Goiânia. A família confirmou a morte nas redes sociais do artista.

Segundo Pedro Fernandes, amigo do cantor, Diogo sofria de aplasia medular e estava fazendo tratamento hospitalar há dias.

De origem humilde, filho de faxineira e abandonado pelo pai com mais cinco irmãos, Diogo começou a cantar na igreja aos 10 anos e se tornou cantor profissional. Ele cantava em casamentos, igrejas e era professor de música. Também integrava o conjunto Vozes do Natal.

"Cantor talentoso, Diogo deixa um legado de música, alegria e carinho, além de uma lembrança inesquecível na vida de todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo", afirma uma publicação na página oficial do artista.

Assuntos relacionados

Diogo Nascimento
morte