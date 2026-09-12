Miriam Margolyes expõe cachê de 'Harry Potter' e esbraveja: 'É uma porcaria!'

Miriam Margolyes, conhecida pelo papel da professora Pomona Sprout na franquia Harry Potter, revelou quanto recebeu para atuar em dois filmes da série. Aos 85 anos, a atriz britânica classificou o valor como uma "porcaria" e aproveitou para reclamar do fato de ainda ser associada principalmente à personagem da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.

A declaração foi feita em entrevista recente ao jornal britânico The Sun. Margolyes participou de Harry Potter e a Câmara Secreta (2002) e voltou à franquia quase uma década depois, em Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 2 (2011).

Além de comentar o cachê, a atriz demonstrou incômodo com a maneira como sua trajetória profissional é frequentemente reduzida à participação na saga baseada nos livros de J.K. Rowling. "Não fico nada feliz que todo mundo só pense em mim como a Professora Sprout. Porque eu fiz outras coisas, coisas melhores", pontuou.

Na sequência, Margolyes contou o valor que recebeu pelos dois filmes. Segundo ela, foram 60 mil libras, cerca de R$ 414 mil na cotação atual. "Quer saber quanto eu recebi? 60 mil libras. É uma porcaria do c******!", disparou.

Apesar da reclamação, a atriz afirmou que não se incomoda com o fato de outros integrantes do elenco terem recebido valores maiores. Para ela, a diferença faz parte da lógica da indústria cinematográfica. "Quer dizer, não me incomoda que todo mundo tenha recebido mais, não me incomoda (...) É simplesmente assim que o mercado funciona. É assim", disse.

A carreira de Margolyes, no entanto, vai muito além de Harry Potter. Vencedora do Bafta de melhor atriz coadjuvante em 1994 por A Época da Inocência (1992), ela também participou de filmes como Yentl (1983), A Pequena Loja de Horrores (1986), Magnólia (1999) e Como Cães e Gatos (2001).