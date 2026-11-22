Minha âncora. Meu grande amor, diz Xsbel após velório de influenciador Gabriel Félix

A influenciadora Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel, publicou uma nova homenagem após o velório do noivo, o também influenciador Gabriel Félix, que morreu na última quinta, 19, aos 29 anos, após um mal súbito. O velório aconteceu neste sábado, 21, e foi restrito a familiares e amigos.

"Eu prometo te amar até meu último suspiro. Prometo cuidar da Amelie, e farei de tudo para estar aqui e ver nossa filha bem e envelhecendo", disse Xsbel, se referindo à filha do casal, de 3 anos. "Ela vai conhecer nosso amor e vai saber o quanto o pai dela a amou mais que tudo que amou nessa vida."

Isabelle escreveu que a despedida de Gabriel foi "linda" e que o noivo "é tão amado". Na sequência, ela falou sobre a filha. "Prometo, Gabriel, fazer com que ela lembre de ti todos os dias, prometo falar que você foi o melhor pai que ela poderia ter, prometo ler todas as cartas que escrevemos juntos para ela, eu prometo que farei de tudo para ficar bem."

Na sequência, a influenciadora escreveu: "Você ainda é minha âncora e para sempre vai ser. Você é meu grande amor, e para sempre vai ser. Não houve um momento sequer que eu não quis correr para o teu cheiro, pois você era único que pararia qualquer dor. Tua missão foi linda."

Xsbel disse que a previsão do tempo para a cidade onde ocorreu o velório era de granizo, mas que Gabriel "presenteou com sol". "Hoje estava como o dia em que nos conhecemos, como o dia que pediu em casamento. Nossa filha nos casou, e você vai viver através da gente. Todos os dias em que eu olhar para a Amelie agradecerei a Deus por nossos olhinhos de jabuticaba vir com olhos mais lindos que conheci", finalizou.

Mais cedo, a influenciadora também havia compartilhado uma carta que Gabriel escreveu para Amelie um mês depois de a filha dar os primeiros passos, em 2024. "Eu, a sua mãe e Deus te amamos e você sempre vai ser a nossa menininha. De todas as minhas criações que já tive e vou ter, você sempre vai ser a mais maravilhosa e incrível delas", escreveu ele à época.

O que aconteceu com Gabriel Félix?

O anúncio da morte do influenciador foi feito por Xsbel nas redes sociais nesta sexta, 20. Ao Estadão, a assessoria da influenciadora enviou um comunicado afirmando que Gabriel teria passado mal durante uma partida de futebol na noite da quinta. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu.