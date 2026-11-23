Marquinho Pará lança álbum que celebra 25 anos do hit ‘Brega do Ouro Negro’

Com 11 faixas, “Futuro e Passado Presente” reúne músicas inéditas, releitura de um clássico do tecnobrega e artistas de diferentes gerações

A história do tecnobrega e as possibilidades de renovação do gênero estão no centro do novo álbum do cantor, compositor e produtor musical Marquinho Pará. Intitulado “Futuro e Passado Presente”, o trabalho reúne 11 faixas, sendo dez inéditas e uma nova versão de “Brega do Ouro Negro”, música que completa 25 anos em 2026 e marcou a trajetória do artista.

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O projeto, que pode ser escutado na plataforma do Spotify, é conduzido pela Banda SKema Beat, formada por Marquinho, Mary Beat e pelo personagem Cyber DJ Amazon Mix. A proposta é aproximar diferentes gerações de artistas e produtores, reunindo referências do brega e do tecnobrega com novas sonoridades e recursos tecnológicos.

Natural de Belém e criado no bairro do Jurunas, Marquinho participou da construção do movimento tecnobrega no início dos anos 2000. Dois anos depois, integrou a formação da Banda Tecno Show, ao lado de DJ Maluquinho e Gaby Amarantos. Agora, com o novo álbum, pretende celebrar essa trajetória e abrir espaço para novos nomes da música local.

Segundo o cantor, a ideia surgiu durante as comemorações de seus 25 anos de carreira e ganhou uma dimensão maior com a proximidade do aniversário de “Brega do Ouro Negro”.

“Eu resolvi presentear a música paraense com um álbum inédito. E, pensando no futuro, convidar novos artistas, novos protagonistas da música paraense, para que eles possam ver em mim uma referência no brega e no legado que a gente vem construindo ao longo desses mais de 25 anos”, explica.

O álbum também parte da transformação do brega ao longo das últimas décadas. Marquinho relembra que o gênero passou por diferentes experimentações, desde o brega romântico até o brega pop e o surgimento do tecnobrega, no início dos anos 2000.

Para ele, parte dessa transformação foi construída por artistas das periferias, que produziam músicas com poucos recursos e encontraram novas formas de circulação para suas criações.

“O conceito do trabalho é reunir o passado através do brega e novos artistas que estão no presente para projetar essa música para um futuro próximo ou distante. A gente não imaginava que o tecnobrega teria o sucesso que alcançou quando começou a se popularizar, no início dos anos 2000. Muita gente achava que seria uma febre passageira, mas ele evoluiu e chegou aos dias de hoje”, afirma.

A produção musical é colaborativa e conta com nomes como DJ Mau Mix, Melry dos Teclados, DJ Beto Metralha, Adriano Pith, Dudu Chagas e Dudu Marques. O projeto também apresenta o Cyber DJ Amazon Mix, personagem criado como um ciborgue que representa a relação entre música, tecnologia e preservação da cultura paraense.

Nova versão de um clássico

A faixa de abertura é uma releitura de “Brega do Ouro Negro”, que recebe novos arranjos, batidas e interpretação. A música conta com a participação de Mary Beat, cantora criada no bairro da Terra Firme, em Belém, que representa a presença de uma nova geração no projeto.

Marquinho conta que a decisão de regravar a composição exigiu cuidado, principalmente pela relação da música com a memória afetiva do público paraense. A intenção foi atualizar a sonoridade sem perder os elementos que fizeram da faixa um sucesso.

“A gente resolveu reformular os arranjos e remasterizar as batidas, mas mantendo o mesmo tempero de tecnologia e sintetizadores. A Mary Beat traz a identidade dela para a música, representando também essa força da mulher e da periferia”, explica.