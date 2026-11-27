Marisa Mokarzel compartilha experiências de pesquisa sobre Miguel Chikaoka

Em palestra no Centro Cultural Banco da Amazônia, crítica de arte aborda os caminhos de duas investigações sobre o artista e os processos colaborativos que deram origem à exposição Fluxos

A pesquisadora Marisa Mokarzel compartilha com o público neste sábado (28), no Centro Cultural Banco da Amazônia (CCBA), em Belém, a experiência construída ao longo de sua trajetória de investigação sobre a obra e a produção de Miguel Chikaoka. O encontro aborda as transformações no método de pesquisa e de observação da autora a partir das provocações e dos processos de criação desenvolvidos pelo artista.

Das 10h às 12h, a pesquisadora, crítica de arte e curadora apresenta a palestra “Navegante em Fluxos: desafios e diferenças entre duas pesquisas sobre Miguel Chikaoka”, no ambiente educativo da exposição FLUXOS, montado na galeria 2. A participação é gratuita.

Autora do livro Navegante da Luz: Miguel Chikaoka e o navegar de uma produção experimental, Marisa acompanha há muitos anos a trajetória do artista. Entre aquela publicação e a concepção da atual exposição, novas experiências artísticas e pedagógicas vieram ampliar o campo de investigação da pesquisadora, que prepara agora uma nova publicação, intitulada Travessias.

Centro Cultural Banco da Amazônia promove palestra de Marisa Mokarzel (Divulgação)

Na primeira pesquisa, entrevistas, documentos e escritos pessoais do artista constituíram um importante material para compreender uma produção que, embora tenha a fotografia como ponto de partida, extrapola o campo da imagem e estabelece profundas relações com a educação, a sensibilidade e a experiência coletiva.

Já na construção de FLUXOS, o desafio foi encontrar uma maneira de trazer esse conhecimento para o espaço expositivo sem recorrer a uma narrativa biográfica convencional. O próprio processo de trabalho, desenvolvido em diálogo com o artista e o curador Alexandre Sequeira, levou Marisa a rever seus procedimentos de pesquisa.

“Foi para mim um aprendizado. Eu tive que me permitir o que o Miguel sempre se permitiu: perceber as coisas, juntando razão e sensibilidade”, conta.

Pesquisar e experimentar

Palavras, frases e reflexões de Miguel Chikaoka, recuperadas de entrevistas, anotações e outros registros, passaram a integrar o trabalho de Marisa na exposição. Mais do que organizar informações sobre a trajetória do artista, interessava encontrar uma forma de compartilhar com o visitante aspectos de seu pensamento.

O convívio com Miguel, Alexandre Sequeira e a artista Valéria Scornaienchi, durante a construção da mostra, também possibilitou à pesquisadora experimentar uma investigação menos condicionada pelas estruturas acadêmicas.

“Foi uma experiência de me desfazer das minhas amarras, para que pudesse dar certo. Fui me desfazendo e percebendo uma outra forma de viver e de pesquisar”, recorda.

Essa disposição para aprender com o outro é, justamente, uma das características que Marisa identifica na atuação de Chikaoka. Desde sua chegada a Belém, o artista estabeleceu interlocuções com diferentes movimentos culturais, experiências teatrais e iniciativas políticas, constituindo uma trajetória em que a prática artística não se dissocia da vida.

É sobre essas aproximações entre arte, vida e pesquisa que Marisa pretende conversar com o público neste sábado, em um encontro que ela própria deseja conduzir de maneira menos convencional.

“Quero falar de forma mais livre, menos contida no sentido acadêmico. Quero fruir também”, antecipa.

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