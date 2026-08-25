Marido de Cleo Pires explica decisão do casal de não ter filhos: 'Vimos o mundão como está'

O empresário e modelo brasileiro Leandro D'Lucca, marido de Cleo Pires, contou que o casal desistiu, por enquanto, dos planos de ter um filho biológico. Em uma conversa com seguidores nas redes sociais, o empresário explicou que os dois chegaram a planejar a gravidez, mas mudaram de ideia após refletirem sobre o mundo atual.

"Eu e a Cleo decidimos ter filhos, mas depois não mais, porque vimos o mundão como que está. Colocar uma pessoa nesse mundo é f***. Então, hoje, não teremos filhos", afirmou.

VEJA MAIS

Cleo e Leandro pensam em adotar uma criança

O empresário também foi questionado sobre a idade de Cleo, que tem 43 anos, e disse que o tempo biológico não seria um impedimento para o casal. Segundo ele, os dois já consideraram a possibilidade de adotar uma criança. "Já pensamos em adotar e não ter filho só biológico. Então isso (tempo) não é problema", contou.

Leandro, também de 43 anos, já é pai de Gael, de 13, fruto do relacionamento anterior com a atriz e modelo Dani Pavan. Ele e Cleo estão casados há cerca de cinco anos.