Maria Gladys: Relembre as novelas que tiveram a participação da atriz

No último sábado, 1º, a atriz Maria Gladys, de 85 anos, voltou aos noticiários. Ela foi fotografada enquanto almoçava em um bar no Catete, na zona sul do Rio de Janeiro. É a primeira aparição pública da atriz desde abril, quando uma de suas filhas disse que ela estaria "na rua, confusa e sem dinheiro".

A atriz construiu uma carreira, participando de diversas novelas, séries e filmes. A sua estreia foi no fim dos anos 1950, como dançarina no programa Clube do Rock, comandado por Carlos Imperial, na TV Tupi.

Nos primeiros anos da década de 1960, ela participou de produções teatrais, ao lado de nomes como Fernanda Montenegro, Fernando Torres, Sérgio Britto e Ítalo Rossi, chegando a protagonizar o espetáculo Sétimo Céu, dirigido por Domingos de Oliveira. Ainda na década de 1960, atuou ainda no cinema, participando dos filmes Bonitinha, Mas Ordinária, de JP Carvalho, e Os Fuzis, de Rui Guerra.

A sua estreia como atriz na televisão foi em 1979, em um episódio da série Plantão de Notícia. A primeira novela veio em 1981: Brilhante, de Gilberto Braga, com colaboração de Euclydes Marinho e Leonor Bassères. Ainda nos anos 1980, Maria Gladys participou das novelas Brega & Chique (1987), Vale Tudo (1988) e Top Model (1989) e das minisséries Bandidos da Falange (1983), Padre Cícero (1984), Grande Sertão: Veredas (1985) e Chapadão do Bugre (1988).

Nos anos 1990, Maria Gladys esteve no elenco de 14 produções na TV Globo, entre novelas e minisséries: Meu Bem, Meu Mal (1990), Delegacia de Mulheres (1990), Tereza Batista (1992), As Noivas de Copacabana (1992), Fera Ferida (1993), Salsa e Merengue (1996), Corpo Dourado (1998), Hilda Furacão (1998), Mulher (1998), A Turma do Pererê (1998) e quatro episódios de Você Decide (1995, 1996, 1998 e 1999).

A atriz seguiu sua carreira nos primeiros anos deste século, atuando em Um Anjo Caiu do Céu (2001), O Beijo do Vampiro (2002), Senhora do Destino (2004), A Lua Me Disse (2005), A Diarista (2006), Sítio do Picapau Amarelo (2006), Prova de Amor (2006), Guerra e Paz (2008), Negócio da China (2008), Beleza Pura (2008), Toma Lá, Dá Cá (2009), Caminho das Índias (2009), A Vida Alheia (2010), Aquele Beijo (2011), As Canalhas (2014), Sexo e as Negas (2014) e Pé na Cova (2016), seu último trabalho na televisão.

Questões familiares

Gladys se envolveu em uma polêmica no início do ano, quando a filha Maria Thereza Mello Maron relatou seu desaparecimento. Depois, Gladys concedeu uma entrevista ao programa Domingo Espetacular, da Record, e esclareceu a sua situação. Ela falou que "gasta mais do que tem para viver bem", e que não economizou dinheiro durante a vida.

Maria Gladys é avó materna da atriz britânica Mia Goth, que chegou a declarar que estava enviando dinheiro para ajudar a avó, o que Gladys negou.