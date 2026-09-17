Macklemore doa 1 milhão de dólares à Palestina após deixar turnê de Ed Sheeran

O rapper Macklemore anunciou que vai doar 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5 milhões) em ganhos líquidos recebidos por sua participação na Loop Tour, de Ed Sheeran, a organizações que trabalham em apoio à população palestina.

A decisão foi anunciada após o artista deixar a turnê em meio à repercussão de declarações em defesa da Palestina durante apresentações nos Estados Unidos.

Além de anunciar a doação, Macklemore desafiou o empresário Robert Kraft, proprietário do New England Patriots, a contribuir com o mesmo valor.

Depois do anúncio de Macklemore, Robert Kraft afirmou à Variety que Ed Sheeran havia se comprometido a doar 2 milhões de dólares (cerca de R$ 10 milhões) para ações humanitárias na região e que ele também destinaria a mesma quantia.

Para onde vai o dinheiro

Segundo Macklemore, o valor será dividido entre seis organizações: Palestine Childrens Relief Fund, Heal Palestine, Gaza Soup Kitchen, Medical Aid for Palestinians, UNRWA USA National Committee e Anera.

Em uma publicação nas redes sociais, o rapper afirmou que queria direcionar a atenção para os palestinos afetados pelo conflito e para profissionais e voluntários que atuam na região.

"Quero trazer a conversa de volta para onde ela pertence: para o povo palestino que continua sendo morto, que continua vivendo sob ocupação militar e que continua lutando por sua liberdade", escreveu.

Macklemore também afirmou que pretende manter o foco na situação dos palestinos mesmo depois que o assunto deixar o noticiário.

Saída da turnê

A saída do rapper da Loop Tour ocorreu depois de apresentações no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no início de setembro. Durante um dos shows, Macklemore declarou "Free Palestine" e fez um discurso de caráter político.

Após a repercussão, ele afirmou que Kraft teria pressionado outros proprietários de estádios a não permitirem sua participação nos shows da turnê. Kraft, por sua vez, defendeu a decisão de afastar o rapper e mencionou declarações e episódios anteriores que, segundo ele, justificariam a medida.

Ed Sheeran declarou que não participou da decisão de retirar Macklemore da turnê. O cantor afirmou que a decisão partiu do produtor da excursão e das condições impostas pelos locais que receberiam os shows, além de dizer que prefere manter uma posição pública neutra sobre causas políticas.

A saída de Macklemore também foi seguida por outros artistas que participavam da turnê. Finneas, Aaron Rowe, Lukas Graham e a banda Beoga anunciaram que não continuariam nas apresentações em solidariedade ao rapper e à população palestina.