Luciana Gimenez deixa apartamento em cobertura de São Paulo: 'Processo de mudança é doloroso'

Luciana Gimenez ainda afirmou que pretende ter ao menos mais 40 ou 50 anos de vida pela frente

A apresentadora Luciana Gimenez publicou uma reflexão em formato de vídeo em seu Instagram neste sábado, 28, para abordar a saída do apartamento em uma cobertura em São Paulo onde morou nos últimos seis anos.

"Se algo é inevitável, não vale a pena perder tempo sofrendo além da conta. Eu me dou 48 horas para ficar chateada pelas coisas. Porque depois tem que levantar, trabalhar e ir para a frente. A vida é essa. Fiz uma reflexão: coisas que aconteceram esse ano, dá para mudar? Não. A única coisa que eu posso fazer com essas coisas que acontecem no caminho é perder menos tempo", afirmou.

Luciana Gimenez ainda afirmou que pretende ter ao menos mais 40 ou 50 anos de vida pela frente, e que o que realmente importa são questões básicas como saúde e família.

Por fim, destacou que algumas das mudanças indesejadas são "inevitáveis", e concluiu: "Vou perder quanto tempo nessas decisões e processos? Já que não tem jeito, resolve logo. Se não gostar, vai pra outra. Parece simples, e é", disse.

A apresentadora ainda destacou que se trata de um apartamento que ela gosta muito, mas que, "por vários motivos", ela tem que deixar o imóvel. "Eu não gosto de mudança, tenho receio de mudar. O processo para mim é muito dolorido", conta.

Nos últimos meses, diversas informações foram veiculadas na imprensa a respeito de uma disputa judicial envolvendo os donos do imóvel em que Luciana Gimenez vinha morando.

A apresentadora afirma que não foi despejada e sua assessoria chegou a informar há algumas semanas que "não há e nunca houve qualquer atraso de pagamento ou débito de Luciana em relação ao imóvel" e que "todas as suas obrigações financeiras foram sempre cumpridas pontualmente e estão em dia", segundo reportagem da Folha de S.Paulo.

O caso envolveria um pedido de devolução do apartamento em que Gimenez vivia desde 2020 após o fim do prazo de uma das renovações de contrato, no início deste semestre. Posteriormente, Luciana buscou outro lugar para se mudar junto ao filho Lorenzo, de 15 anos.