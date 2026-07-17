Liz Santos: tem paraense na final do 'Sou de Algodão', maior evento de moda universitária

Ela está na disputa do Grande Prêmio na cidade de São Paulo, em novembro, com a coleção exclusiva 'Colapso Amazônida'

A moda paraense é finalista do concurso "Sou de Algodão", que tem a proposta de mobilizar jovens de todo o Brasil a criarem modelos autorais e sustentáveis. Nesse caso, a universitária paraense Liz Santos retrata em sua coleção a crise ambiental na Amazônia e disputa o Grande Prêmio em São Paulo, agendado para 27 de novembro.

No final de 2025, foi aberto o edital de inscrições do concurso, e essa estudante do curso de Moda e Design da Universidade da Amazônia (Unama) obteve êxito em todas as etapas da seleção. Liz contou com o apoio acadêmico por intermédio das professoras Felícia Maia e Milena Silva. Essas docentes foram as responsáveis por orientar a jovem na produção de um look autoral.

Como resultado desse processo, o modelo classificou Liz como finalista do concurso. Com o título "Memória Contaminada", a criação apresenta elementos que manifestam apelo ambiental contra o descarte químico e contaminação dos rios da Amazônia.

"Usei cores, texturas e recortes que causem impacto ao público para expressar a poluição na Amazônia. É um convite para refletirmos sobre os impactos deixados em nossa floresta e memória coletiva", explica Liz.

Para o final do concurso, cada proponente deve apresentar cinco looks autênticos. As peças vão fazer parte de um desfile exclusivo da "Sou de Algodão". O vencedor vai receber um prêmio no valor de R$ 30 mil (trinta mil reais) e integrar o line-up oficial da Casa dos Criadores.

Urgências

Liz explica que sua coleção é inspirada na Revolta da Cabanagem, movimento histórico que se sucedeu no Estado do Pará. O diferencial é a inclusão de elementos cyberpunk na composição dos looks.

"A coleção se chama 'Colapso Amazônida' e nasce a partir do movimento neo-cabano, uma releitura futurista. Meu critério de criação é transformar essas urgências em linguagem visual, sem suavizar a realidade. Quero as peças provocando reflexão e funcionando como um alerta sobre os caminhos que estamos construindo para o futuro", pontua a finalista.

Liz Santos atuou com sensibilidade e dedicação ao conectar a moda com a identidade cultural da Amazônia, como destaca a orientadora e professora Milena Silva. "Ter conhecimento, vivências e amor pelo local de origem é um impulso para a criatividade. Nossa aluna soube transitar em aspectos fundamentais no curso de Moda, como antropologia, história, costura, modelagem e muito mais", acrescenta.