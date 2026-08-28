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Livro de Lairson Costa transforma sabores paraenses em histórias de afeto e memória

Obra será lançada neste domingo (30), na Feira Pan-Amazônica do Livro, em Belém; programação terá podcast, degustação de pratos, música e leitura dramatizada

O Liberal
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O escritor e professor paraense Lairson Costa lança o livro "Sabores que Inspiram Histórias de Afetividade" neste domingo, 30 de agosto de 2026, às 18h (Divulgação/ Lairson Costa)

O escritor e professor paraense Lairson Costa lança o livro "Sabores que Inspiram Histórias de Afetividade" neste domingo, 30 de agosto de 2026, às 18h. O evento ocorrerá durante a 29ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, especificamente no estande do Instituto Federal do Pará (IFPA).

O lançamento será integrado à participação do autor no podcast "Sabores e Palavras – conversas que inspiram, sabores que conectam", que terá mediação do comunicólogo Mateus Costa. A atividade está programada para acontecer das 18h às 20h e incluirá atrações musicais e leitura dramatizada.

Experiência Gastronômica e Cultural

Os participantes terão uma experiência gastronômica, com a degustação de alguns dos sabores citados na obra. Entre eles, estão mingau de milho, doce de jambo, cuscuz, tapioca, sorvete de açaí e sucos de cupuaçu e graviola.

Segundo Lairson Costa, a iniciativa visa destacar a maneira como pratos e receitas carregam saberes ancestrais. "Nessa conversa, destacaremos como os pratos e receitas carregam saberes ancestrais, memórias, identidade cultural e histórias de afetividade, mostrando que, por trás de cada sabor, existem pessoas, territórios e modos de vida", explicou o autor.

A Gênese do Livro

A obra reúne crônicas construídas a partir de memórias despertadas por comidas e experiências vividas em torno da mesa. A inspiração para o livro veio da história "Lembranças do Mingau da Vovó", que retrata a relação do escritor com sua avó, Maria das Dores.

"Minha avó foi uma presença muito marcante na minha formação e está sempre nas minhas lembranças", revelou Costa sobre a inspiração para seu trabalho.

Gastronomia e Identidade

A proposta do livro vai além das memórias pessoais, explorando a gastronomia como uma ferramenta para compreender a história e a identidade dos povos. Pratos tradicionais como maniçoba, tacacá, pato no tucupi e açaí são apresentados como repositórios de conhecimentos transmitidos entre gerações.

Essas iguarias incorporam ingredientes do território, técnicas de preparo específicas e diferentes formas de convivência e compartilhamento. Ao abordar a maniçoba, Lairson Costa enfatiza que sua identidade não se restringe à receita.

"Está também nas ocasiões em que a maniçoba é preparada e compartilhada, nas pessoas que participam desse preparo e nas histórias que se constroem ao redor da mesa", afirmou o escritor.

Pré-Lançamento em Mosqueiro

Antes do evento em Belém, no sábado, 29 de agosto de 2026, Lairson Costa participará do II Saberes e Sabores, na Ilha de Mosqueiro. Ele será um dos anfitriões da programação, que ocorrerá das 19h às 23h, no Solar Ariramba.

O evento em Mosqueiro focará na gastronomia local e paraense, servindo como preparatório para a V Festa Literária de Mosqueiro (V FLIM), agendada para 17 a 21 de novembro.

Programação Cultural e Gastronômica

A programação do II Saberes e Sabores é coordenada pela gastróloga Cida Coimbra e por Lairson Costa. Além de informações técnicas e culturais sobre os pratos, o evento contará com apresentações musicais de Magia das Cordas (Cizinho), Lú Matos e Nelson, com voz e violão, e karaokê.

"A proposta é que as pessoas não apenas degustem os alimentos, mas vivenciem um momento de encontro e valorização da nossa cultura", resumiu Lairson.

Serviço

  • Evento: Lançamento do livro "Sabores que Inspiram Histórias de Afetividade", de Lairson Costa
  • Data: 30 de agosto de 2026, das 18h às 20h
  • Local: 29ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no Hangar - Centro de Convenções e Feiras da Amazônia
  • Onde: No Podcast "Sabores e Palavras - conversas que inspiram, sabores que conectam", no Estande do IFPA
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Palavras-chave

Lairson Costa

Sabores que Inspiram Histórias de Afetividade

29ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes
Cultura
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