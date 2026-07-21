Linn da Quebrada compartilha reflexão sobre recomeços: 'Decidi não me abandonar'

A cantora comemorou mais um aniversário e aproveitou para refletir sobre seu processo de recuperação e os desafios da saúde mental

A cantora e atriz Linn da Quebrada celebrou 36 anos de vida compartilhando uma profunda reflexão sobre autocuidado, afeto e a beleza dos recomeços. Em uma publicação emotiva nas redes sociais, ela mostrou um vídeo de uma comemoração intimista ao lado de amigos, onde aparecia visivelmente emocionada.

Na legenda, Linn da Quebrada abordou o desafio de permanecer fiel a si mesma após um período conturbado e expressou sua gratidão às pessoas que a acompanharam durante essa jornada. Ela descreveu um sonho em que se via rodeada por pessoas amadas, reforçando a mensagem: "Sobrevivi ao terror de me ser e decidi não me abandonar".

Após um período de afastamento dos palcos para se dedicar a um tratamento de reabilitação, a artista declarou estar vivendo seu "melhor momento". Ela ainda definiu o envelhecimento como uma dádiva, afirmando: "Viver é um mistério, e eu faço parte dele. Envelhecer é uma dádiva. E essa será minha vingança".

A importância da saúde mental e o apoio

A mensagem de Linn finalizou com uma metáfora poética sobre a vida: "Estou aprendendo a sentir o cheiro das cores. E posso afirmar que é possível regar antes mesmo de plantar. O pé no chão". Este desabafo surge meses após a cantora tornar público um momento delicado em sua vida pessoal.

Em abril, Linn da Quebrada foi internada para tratar dependência química. Em entrevista ao programa Engatilhadas, ela revelou que um dos seus maiores aprendizados foi compreender a relevância de cuidar da saúde mental e valorizar o suporte recebido ao longo do processo.