SEX · 23 OUT 2026Assine
O Liberal 80 anos
SEX · 23 OUT 2026
Edição impressaAssine
O Liberal 80 anos
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

Cultura

Lewis Hamilton compartilha momentos românticos com Kim Kardashian

Estadão Conteúdo

17 de julho de 2026 às 10:36

Depois de Kim Kardashian compartilhar registros ao lado de Lewis Hamilton nas redes sociais, foi a vez do piloto fazer uma declaração pública à empresária. Na última quinta-feira, 16, ele abriu pela primeira vez um álbum da viagem que os dois fizeram juntos e publicou momentos românticos ao lado da namorada e dos quatro filhos dela.

Na legenda da publicação, Hamilton escreveu: "Mantenha as pessoas que você ama por perto". As imagens mostram o casal caminhando abraçado, se divertindo ao cair no lago e aproveitando o pôr do sol.

A publicação ocorre poucos dias depois de Kim dividir, em seu perfil no Instagram, fotos da mesma viagem, realizada durante o feriado de 4 de julho, Dia da Independência dos Estados Unidos. Na ocasião, ela escreveu: "Verões no lago com as minhas pessoas favoritas".

Os rumores sobre o relacionamento entre Kim Kardashian e Lewis Hamilton começaram em fevereiro, quando os dois passaram a ser vistos juntos em diferentes eventos. O casal assumiu o namoro publicamente em abril.

Assuntos relacionados

KIM KARDASHIAN/LEWIS HAMILTON/ROMANCE/MOMENTOS