O Liberal chevron right Cultura chevron right

Leila Pinheiro destaca a 'música eterna' de Lô Borges

Em postagem nas redes sociais, a cantora paraense manifestou-se sobre a perda do artista mineiro, falecido no domingo (2) à noite, em Belo Horizonte (MG)

Eduardo Rocha
Cantora Leila Pinheiro: canções eternas do mineiro Lô Borges (Foto: Reprodução / Instagram)

A cantora paraense Leila Pinheiro, que celebra 45 anos de carreira musical, manifestou nesta segunda-feira (3) tristeza pela morte do cantor e compositor mineiro Lô Borges, aos 73 anos de idade, no domingo (2) à noite. "Tristeza imensa com a sua partida, Lô querido. Sua música eterna nos consolará e você estará sempre aqui", disse Leila.

Na mesma postagem ao lado de uma foto de Lô Borges, Leila Pinheiro enfatizou: "É imensurável a grandeza do que você compôs e deixa pra nós. Descanse, querido, na santa paz! Bjos da Leila💔💔🌷Abraço sua família com imenso carinho🙏".

