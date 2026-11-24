Jão é confirmado como atração do 1º Tiny Desk Brasil ao vivo

Depois de uma semana de mistério, o Tiny Desk Brasil revelou nesta terça-feira, 24, que Jão será a grande atração de sua primeira edição ao vivo. O evento terá transmissão do canal oficial do programa musical no YouTube, às 19h, e encerra a primeira temporada de shows intimistas.

Desde que o evento ao vivo foi anunciado, diversos nomes foram especulados pelos internautas, com Caetano Veloso e Maria Bethânia, Simone, Marina Lima, Marisa Monte e até Sandy & Júnior sendo considerados pelos fãs. A dupla Sandy & Júnior, aliás, anuncia na tarde desta terça uma "novidade", após o anúncio da aposentadoria de Chitãozinho e Xororó.

A primeira temporada do Tiny Desk Brasil estreou em 2025 e já contou com participações de Gilberto Gil, Ney Matogrosso, Marina Sena, Adriana Calcanhotto, Criolo, Paulinho da Viola, Duquesa e mais.

O programa é a "filial" nacional do Tiny Desk, atração que estreou em 2008 nos Estados Unidos, promovido pela rádio NPR. Por lá, já se apresentaram nomes como Olivia Rodrigo, Laufey, Sam Smith, Lewis Capaldi, Dua Lipa, U2 e Usher ao longo dos anos.