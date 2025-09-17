Jaden Smith é anunciado como 1º diretor criativo da coleção masculina de Christian Louboutin

O ator e cantor Jaden Smith foi anunciado nesta quarta-feira, 17, como o primeiro diretor criativo da coleção masculina da grife Christian Louboutin. Ele será responsável pela supervisão criativa de quatro coleções anuais da marca, com calçados masculinos, artigos de couro, acessórios, campanhas e projetos experimentais.

Segundo o portal WWD, Jaden, de 27 anos, irá se mudar para Paris para assumir a nova função. Ele deve apresentar os primeiros itens de sua coleção inédita em janeiro de 2026, durante a sessão masculina da Semana de Moda de Paris.

Jaden e Christian Louboutin se conheceram em 2019, quando o filho de Will Smith se apresentou ao estilista durante um evento de moda em Los Angeles. Ao longo dos anos, os dois continuaram se encontrando em breves reuniões e eventos, e se conectaram pela admiração mútua.

Segundo o designer, a decisão de entregar as rédeas da coleção masculina para um artista mais jovem não parece um risco. "O real risco é não se arriscar, especialmente na moda. Se você não corre riscos, dilui a mensagem. Se há risco, há empolgação, e isso é bom", declarou ao jornal The New York Times, explicando que admira a capacidade de Jaden de criar múltiplas conexões. "O Jaden é supervisual, e ele sempre desperta um senso de comunidade. Quando você fala sobre um projeto com ele, ele imediatamente aborda vários aspectos. De repente, a fotografia aparece, a música aparece. Eu, quando me concentro no desenho, me concentro apenas no desenho. Ele é muito mais aberto nesse sentido do que eu. Ele está abraçando coisas diferentes", elogia.

Já Smith adianta que, em sua primeira coleção, quer desenvolver peças para múltiplas gerações. "Nós queremos criar calçados para um multiverso de homens: o avô, o pai, o filho mais velho, o filho mais novo. O patriarca vem de um tempo diferente, e nós precisamos de sapatos para este homem. O pai está em tempos mais modernos, e nós precisamos de sapatos para ele também. E então você tem o filho mais velho que quer estar alinhado com o pai e o avô, mas leva uma vida diferente", lista. "O filho mais novo, rebelde, está em seu próprio ritmo. Sou eu e a minha geração. Vamos desenhar para todos eles, essa é a história que estamos desenvolvendo calmamente."

Considerado um multiartista, Jaden é ator, cantor e rapper.

Estreou na atuação ao lado do pai em 2006 no filme À Procura da Felicidade, e também é criador da marca de roupas e lifestyle MSFTSRep.