‘Homem-Aranha: Um Novo Dia’ atinge US$ 2 bi e já está entre 8 maiores bilheterias da história

Homem-Aranha: Um Novo Dia atingiu cerca de US$ 2 bilhões (o equivalente a R$ 10,5 bilhões na cotação atual) em sua bilheteria global - ou seja, incluindo vendas de ingressos no mundo todo - neste domingo, 16.

De acordo com informações publicadas pela revista Variety, a soma envolve US$ 785 milhões no mercado norte-americano e US$ 1,2 bilhões no restante do planeta.

Apenas oito filmes já atingiram a marca ao longo da história, incluindo Titanic e as franquias Vingadores, Avatar e Star Wars. Um Novo Dia também superou Sem Volta Para Casa como a maior renda entre as produções do Homem-Aranha. Confira na lista abaixo.

Homem-Aranha está entre as 10 maiores bilheterias da história do cinema hoje

US$ 2,9 bilhões - Avatar (2009) US$ 2,8 bilhões - Vingadores: Ultimato (2019) US$ 2,3 bilhões - Avatar: O Caminho da Água (2022) US$ 2,2 bilhões - Ne Zha 2 (2025) US$ 2,2 bilhões - Titanic (1997) US$ 2,06 bilhões - Star Wars: O Despertar da Força (2015) US$ 2,05 bilhões - Vingadores: Guerra Infinita (2018) US$ 2 bilhões - Homem-Aranha: Um Novo Dia (2026) US$ 1,9 bilhões - Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (2021) US$ 1,8 bilhões - Zootopia 2 (2025)

Homem-Aranha: Um Novo Dia

Dirigido por Destin Daniel Cretton, Homem-Aranha: Um Novo Dia traz no elenco nomes como Tom Holland, Zendaya, Sadie Sink e Mark Ruffalo e está em seu terceiro fim de semana desde que foi lançado, em 29 de julho de 2026. Ainda não há previsão sobre quando será a estreia no streaming no Brasil.

Segundo crítica publicada pelo Estadão, o longa alcança o equilíbrio entre a ação e a emoção de forma genuinamente divertida, com Tom Holland vivendo o herói amadurecido.