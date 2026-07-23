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Guta Stresser relembra briga com Pedro Cardoso e dispara: 'Não pediu desculpas'

Na sequência, ela ponderou que hoje enxerga a situação de outra maneira

Estadão Conteúdo
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A atriz Guta Stresser e Pedro Cardoso, que viveram os personagens Bebel e Agostinho Carrara em A Grande Família, da Globo (Reprodução/ TV Globo)

Guta Stresser voltou a comentar a briga que teve com Pedro Cardoso nos bastidores de A Grande Família, da TV Globo. Durante participação no podcast Deu Jazz, a atriz afirmou que o ex-colega de elenco nunca lhe pediu desculpas de forma direta pelo episódio e relembrou como foi difícil continuar trabalhando ao lado dele após o desentendimento.

Na série, os dois interpretavam o casal Bebel e Agostinho. Mesmo depois da discussão, Guta contou que precisou gravar novas cenas românticas com o ator. "Porque quando teve a briga, a gente ainda teve várias cenas para gravar que a gente estava beijando a boca, sabe? Era difícil? Era. Mas eu fazia? Fazia, lógico", relembrou.

Ao ser questionada se Pedro Cardoso chegou a se desculpar, a atriz respondeu que não. "Do jeito Pedro de ser, eu acho que ele pediu. Mas não Não pediu assim, não", afirmou.

Na sequência, ela ponderou que hoje enxerga a situação de outra maneira e acredita que o comportamento do colega fazia parte de sua personalidade. "É curioso porque, depois olhando em perspectiva Esse jeito do Pedro de ser Eu hoje falo assim: Gente, é isso. É o Pedro, entende? Ele é dessa forma. É difícil para ele, talvez, pedir desculpas, sabe?", disse.

Guta também afirmou que desconhecia o momento pessoal vivido pelo ator na época e acredita que isso pode ter influenciado a reação dele. "Eu não sei exatamente o que ele estava passando naquele momento pessoalmente. Na hora que ele explodiu, ele não explodiu só comigo. Ele explodiu com algo que devia estar sendo pesado ali para ele. Tem momentos em que talvez fosse melhor a gente não estar gravando naquele dia, entende? Mas a gente tem que gravar", comentou.

Apesar da lembrança do episódio, a atriz garantiu que prefere valorizar a parceria que construiu com Pedro Cardoso ao longo dos anos. "Hoje eu vejo que tudo que a gente teve de bom junto foi tão superior, sabe? De química boa entre a gente. Eu gosto de ficar mais com as lembranças do que do que foi bom. Que tanto foi bom que fez tanto sucesso", reforçou.

Briga durante uma gravação externa

Em abril, Guta Stresser já havia comentado os desentendimentos com Pedro Cardoso. Segundo a atriz, o episódio mais grave aconteceu durante uma gravação externa, em um dia de frio e chuva, depois de uma sugestão técnica feita pelo colega. A discussão evoluiu para uma agressão verbal.

"Ele veio andando pra cima de mim, gritando, achei que ia me bater. E disse: Você é uma escada, você não é nada, só existe por causa de mim. E ainda disse que eu trabalhava alcoolizada, o que era muita mentira. Comecei a chorar. Foi péssimo", contou.

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