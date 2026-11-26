Gilberto Gil lança box comemorativo com vinis da turnê 'Tempo Rei' e fala sobre projeto

A turnê Tempo Rei, a última grande de Gilberto Gil, virou um luxuoso box com quatro vinis que chega ao mercado nesta quarta-feira, 25. Em edição limitada, a caixa traz o registro completo do show, captado em diferentes cidades brasileiras. O lançamento ocorreu na noite de quarta-feira, 25, em São Paulo, com a presença de Gil.

O lançamento do box é da Três Selos Rocinante, clube de assinatura de vinil voltado para a música brasileira, em parceria com a Gegê Produções, empresa de Gil. Custa R$ 891 para assinantes e R$ 900 para não assinantes do clube.

Gil conversou com o Estadão pouco antes de fazer um breve pronunciamento para os convidados do lançamento, que ocorreu na casa Formosa Hi-Fi, no centro de São Paulo. Ele falou sobre o êxito da turnê. Foram 31 apresentações entre março de 2025 e março de 2026, sempre em grandes estádios ou arenas.

"Tem a ver com a longa carreira, o período de vigência como criador, compositor, intérprete, arregimentador de bandas, misturador de estilos e com o fato de 'Tempo Rei' anunciar um início de final de carreira. Disse claramente que eu queria que Tempo Rei fosse o último show nessa intensidade, nessa dimensão."

Gil afirmou que o público "acolheu" a turnê e correu "massivamente" para assisti-lo. Ele citou ainda o que chamou de "especificidade do talento". "Talento todo mundo tem. Ele está espalhado por aí. Mas nem todos têm a particularidade e a condição de estabelecê-la como forma de contato com o público."

Apesar de todo o sucesso do show, o músico, que já soma mais de 60 anos de carreira, não mudou de ideia sobre pendurar o violão. "Não, pelo contrário", afirmou, rindo, sentado despretensiosamente na galeria que dá para o salão da Formosa, um espaço subterrâneo que ficou abandonado por décadas, até ser reformado e aberto como um listening bar em julho de 2025. "Tomara que tenho sido mesmo um início de um descanso maior para mim", completou.

Aos 84 anos, mesmo após se despedir das grandes excursões, Gil continua na ativa. Participou, em setembro, do Rock in Rio, quando apresentou duas músicas que há tempos estavam fora de seus shows, Cérebro Eletrônico e Pela Internet. Ele ainda cantou Ovelha Negra, do repertório de Rita Lee, e Pro Dia Nascer Feliz, do Barão Vermelho. Neste mês de novembro, o artista cantou no festival Afropunk, em Salvador, e trouxe mais surpresas, como as canções Vida e A Mão da Limpeza.

"Farei sempre algo . Foi a única coisa a que eu acabei me dedicando completamente na vida. Estudei, fiz outras coisas, me interessei por vários aspectos do conhecimento humano, mas a música foi o principal. Então, seguirei fazendo música ou qualquer coisa aproximada dela até o fim da vida", disse Gil.

Agora que cada vez mais se o tempo de uma música brasileira pós-Gilberto Gil, fica a pergunta sobre como ela será. Gil mesmo responde: "Fica indo. Tão intensa como sempre. Cheia de postulantes a alcançar uma particularidade. É muita gente trabalhando para isso. As novas formas mecânicas chegando para ajudar os talentos especificamente humanos - não que as técnicas não sejam humanas, elas também são resultado de um trabalho humano muito forte. Mas, agora, por exemplo, a inteligência artificial vai propor muitas coisas aos artistas", concluiu o compositor.

Álbum também está disponível online

As três primeiras partes desse registro já estavam disponíveis nas plataformas digitais de música. São faixas como Palco, que abriu a turnê, Domingo no Parque, Tempo Rei, Vamos Fugir, Luar e Realce. Com o lançamento do box nesta quarta-feira, a última parte, que tem músicas como Esotérico, Andar com Fé, Aquele Abraço e Esperando na Janela, também foi disponibilizada online.

A grande ressalva sobre os registros da turnê Tempo Rei é o fato deles não contemplarem, até por motivos que envolvem contratos em diferentes gravadoras, nenhum dos duetos que ocorreram a cada apresentação. Foram muitos, e alguns bastante significativos, como o encontro de Gil com Chico Buarque em Cálice, remetendo ao episódio de 1973, quando eles tiveram os microfones desligados em um festival por agentes da ditadura militar.

Outro momento importante foi a última vez que a cantora Preta Gil (1974-2025) subiu ao palco e cantou Drão com o pai, em uma apresentação no Nubank Parque, em São Paulo. Também participaram da turnê nomes como Roberto Carlos, Caetano Veloso, Marisa Monte, Sandy, Djavan, Seu Jorge e Liniker.