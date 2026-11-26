Gigio Boy leva música paraense ao Centro-Oeste e projeta novidades para 2027

Com repertório que mistura brega, sertanejo e outros ritmos, artista amplia presença em outros estados e planeja novos projetos

O brega paraense está ganhando novas pistas de dança pelo Brasil! O DJ Gigio Boy é um dos nomes que vêm ampliando a presença da música produzida no Pará em outras regiões do país. Nos dias 20, 21 e 22 de novembro, o artista se apresentou pela primeira vez em Anápolis, Goiânia e Itaberaí, respectivamente, em Goiás, onde reuniu grandes públicos. As apresentações fazem parte de uma nova fase profissional, marcada pelo início de sua carreira solo.

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A passagem pelo Centro-Oeste também representou o primeiro contato do DJ com o público goiano. Em entrevista, ele contou que a experiência foi marcada pela participação de fãs paraenses que vivem na região e de pessoas de outras localidades interessadas em conhecer seu trabalho.

“Para mim, foi um motivo de honra participar dessa turnê. É o início da carreira solo, e poder chegar a Goiás, um lugar onde particularmente nunca tinha ido, e lotar essas casas de shows nas cidades foi motivo de muita felicidade. Ver o carinho do público, tanto dos paraenses que estavam lá quanto das pessoas de Goiânia e das redondezas. Foi muito especial”, relatou.

Para aproximar ainda mais o público das apresentações, Gigio apostou em uma seleção musical que foi além do brega e dos ritmos paraenses. O repertório também incluiu sertanejo, modões e outros estilos populares em diferentes partes do Brasil.

Segundo ele, a proposta foi construir apresentações capazes de dialogar com as referências musicais de quem estava na pista, sem deixar de lado a identidade que marca seu trabalho.

Em carreira solo desde este ano, Gigio Boy também recebeu sondagens para apresentações na França e em Portugal (Divulgação)

“A recepção do público goiano foi maravilhosa. Eles interagiram a cada música, assim como acontece com os paraenses. Fizemos uma adaptação no repertório, porque tocamos todos os ritmos, não só o nosso brega. A ideia é conseguir englobar a festa inteira”, explicou.

Depois de anunciar sua saída da aparelhagem Lendário Rubi, Gigio Boy iniciou oficialmente a carreira solo neste ano. Filho de Mestre Gilmar e neto de Orlando, ele representava a terceira geração da família à frente da tradicional aparelhagem paraense. Desde então, vem ampliando sua atuação no circuito de festas e eventos, levando a experiência construída nas noites do Pará para novas plateias.

Gigio revela que após os compromissos em Goiás, os planos incluem novas viagens. No início de dezembro, ele já tem apresentações previstas em Santa Catarina e no Paraná, com shows em Florianópolis e Curitiba.

Planos para 2027

A expansão também está nos planos para o próximo ano. O DJ adianta que já trabalha na preparação de um novo show para a temporada de 2027, além de projetos de festas temáticas e eventos voltados a diferentes gerações. A programação deve contemplar desde o público mais jovem até quem prefere o brega tradicional.

“Para 2027, a tendência é evoluir cada vez mais. Já estamos montando nosso novo show para a turnê do próximo ano e vêm muitas novidades, novas festas e labels, com propostas temáticas para vários segmentos, tanto para os mais jovens quanto para quem gosta de curtir aquele brega raiz. Também queremos criar novos projetos e conhecer outros estados”, antecipou.

Entre as possibilidades estão apresentações fora do país. O DJ revelou que recebeu sondagens e convites para shows na França e em Portugal. A intenção, segundo ele, é ampliar a circulação da música paraense e alcançar novos públicos também no exterior.

De volta ao Pará

Enquanto prepara os próximos passos, Gigio Boy cumpre uma extensa agenda de apresentações no estado neste fim de novembro. Nesta sexta-feira (27), o DJ toca no Kiosk e na RR Conveniência, em Ananindeua.