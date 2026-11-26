Gérard Depardieu será julgado por estupro após pedido de apelação ser negado

Corte francesa julgará a primeira acusação contra o ator, que pode ter pena de até 20 anos de reclusão

Dias depois de admitir agressões sexuais perpetuadas em 2021, Gérard Depardieu enfrentará a Corte francesa mais uma vez, desta vez pelo crime de estupro. Segundo a Reuters, a Justiça da França negou um pedido de apelação da defesa do ator, acusado de violentar duas vezes a também atriz Charlotte Arnould em 2018.

Apesar de negar o pedido dos advogados, o tribunal julgará apenas a primeira acusação de Charlotte e, se for considerado culpado, Depardieu, de 77 anos, poderá pegar entre 15 e 20 anos de prisão.

Em 16 de novembro, Depardieu desistiu de apelar contra a pena de 18 meses de reclusão suspensa em processo criminal que o declarou culpado de agredir duas mulheres em 2021, durante as filmagens de Les Volets Verts, de Jean Becker.

"A Justiça se pronunciou. Fui declarado culpado. Eu aceito e assumo esta condenação", disse o ator francês, que pediu desculpas pelo sofrimento causado às vítimas. "Nos sets de filmagem, durante muito tempo eu me escondi por trás da provocação e da malícia."