O Liberal chevron right Cultura chevron right

Fotoativa promove domingo cultural no Largo das Mercês, no centro de Belém

Programação reunirá oficinas, foto-varal, roda de conversa e até um estúdio a céu aberto para fotografias do público visitante

Eduardo Rocha
fonte

Cianotipia: uma das atrações do Largo Cultural das Mercês, neste domingo (9), em Belém (Foto: Divulgação / FotoAtiva)

No momento em que Belém recebe lideranças públicas,  empresariais, comunitárias, incluindo indígenas, quilombolas e ribeirinhos, para debater propostas e ações para adiar o fim do mundo, a Associação Fotoativa promove  neste domingo (9), no centro de Belém, uma programação em que a arte versa justamente sobre como olhar o mundo a partir de si mesmo. É o “Largo Cultural das Mercês”, que reunirá, das 9h às 20h,  oficinas, foto-varal, roda de conversa e até um estúdio a céu aberto no local. O evento faz parte da programação do projeto “Fototiva 40 anos-luz”, com patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Rouanet do Ministério da Cultura.

Como a arte de fotografar contribui para aguçar a sensibilidade e reflexão das pessoas, o evento vai ter na Praça das Mercês e na sede da Fotoativa a apresentação do resultado da oficina “Cianotipia”, ministrada por Ionaldo Rodrigues, em um foto-varal montado no espaço público, a partir das 9h.

O público vai poder participar da oficina “Ler, Criar e Adiar o Fim”, que se constitui em roda de conversa e criação de recursos visuais, com o Clube Tomate Leitura, grupo de experimentação e expressão, sob o comando de Juliana Ferreira e Rebecca Cunha. O tema da oficina é o livro “Para Adiar o Fim do Mundo”, do ambientalista Ailton Krenak. As vagas são limitadas.

A fotografia artesanal vai ter a sua vez. Será realizada uma oficina de Pinhole com Irene Almeida e Moisés Araújo, entre 14h e 17h. Como diz a coordenação do evento, “o convite é trabalhar sem lentes, com caixas escuras, olhos atentos e corpos presentes, para perceber o mundo e o entorno com outro ritmo, construindo memórias com as próprias mãos”.

A céu aberto

A partir das 16h, um estúdio a céu aberto será montado para receber o público que queira se deixar fotografar pelo olhar e pelas lentes da fotógrafa Walda Marques, convidada especial desta edição. A expectativa de todos é de muita curtição e alegria com essa atividade. Interessados podem levar acessórios para usar durante as sessões.

Outro convidado especial do Largo Cultural das Mercês é o fotógrafo João Kulcsár. Ele está na cidade para uma série de programações da COP30 e se integra à Fotoativa para ampliar a discussão sobre esse evento. 

Às 18h, Kulcsár recebe o público para uma conversa que atravessa o tema da alfabetização visual em tempos de emergência climática. Ele vai compartilhar sua trajetória com projetos visuais que operam como instrumentos de sensibilização e educação crítica. 

Imagens para adiar o fim do mundo

João Kulcsár é professor visitante na Universidade de Harvard, com mestrado em artes pela Universidade de Kent (Inglaterra), diretor do Festival de Fotografia de Paranapiacaba (SP) e Festival de Fotografia de São Paulo. Faz um trabalho de alfabetização visual com crianças e jovens, com o objetivo de desenvolver poder de análise crítica e expressão pessoal.

Às 19h, Kulcsár projeta uma série de imagens resultante de larga convocatória, com o tema “Imagens para adiar o fim do mundo”, em consonância com a programação que abre o evento. “As fotos expressam formas de resistência, cuidado, denúncia ou esperança, registram ações, gestos e paisagens que revelam o que estamos — ou poderíamos estar — fazendo para adiar o fim do mundo”, como repassa a organização do Largo Cultural das Mercês. Toda a programação é gratuita e para todos os públicos.

Serviço
‘Largo Cultural das Mercês’
Dia 9 de novembro de 2025
Associação Fotoativa
Praça Visconde do Rio Branco, 19, Campina
Programação:
9-13h  Foto-varal
10-14h Oficina Ler, Criar e Adiar o Fim
14-17h Oficina com Pinhole
16-19h  Estúdio aberto
18h   Conversa: Alfabetização visual em tempos de emergência climática
19h   Projeção: Imagens para adiar o fim do mundo
Entrada franca

cultura

fotoativa

largo cultural das mercês
Cultura
