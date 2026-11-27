Foo Fighters pode entrar em hiato após fim de turnê, diz Dave Grohl

Dave Grohl revelou que, após uma longa sequência de shows de cerca de três horas, o grupo precisa pode sumir por um tempo

Com duas apresentações marcadas no Brasil para o ano que vem, o Foo Fighters pode ficar um tempo longe dos palcos após o final da turnê de divulgação do disco Your Favorite Toy, lançado em 2026. Em entrevista ao Quotable, Dave Grohl revelou que, após uma longa sequência de shows de cerca de três horas, o grupo precisa pode sumir por um tempo.

"Neste momento, a banda está a todo vapor. Nós subimos ao palco, fazemos shows de três horas, tocamos de 26 a 30 músicas por noite", disse o líder do Foo Fighters. "É simplesmente fantástico, a energia está lá no alto. É um momento muito bom para celebrarmos nossos 31 anos de banda."

A carga, no entanto, já pesa nos membros do grupo, com Grohl considerando uma pausa indeterminada como "a decisão certa" para depois da Take Cover Tour.

"A Take Cover Tour é a última turnê do ciclo de Your Favorite Toy e, depois disso, podemos nos afastar por um tempo. Não sei exatamente por quanto tempo, mas talvez a gente fique um tempo longe dos palcos. Estamos sempre criando e envolvidos em outros projetos, mas, neste momento, parece ser a decisão certa a tomar, com certeza."

Apesar de ainda ser apenas uma possibilidade, a pausa a partir de 2027 não é a primeira a ser considerada pelo Foo Fighters nos anos 2020. Após a morte repentina de Taylor Hawkins, em 2022, o grupo ficou um tempo afastado dos palcos, com alguns fãs inclusive especulando o fim da banda, mas voltou a se apresentar para grandes públicos em 2023, após o lançamento do disco But Here We Are.