Florinda Meza homenageia Roberto Bolaños em aniversário de morte: 'Me diga quando vai voltar'

Roberto Goméz Bolaños, humorista mexicano conhecido como Chespirito e criador de personagens clássicos como Chaves e Chapolin, morreu em 28 de novembro de 2014, há exatos 12 anos. Florinda Meza, sua viúva, publicou uma homenagem em seu perfil no Instagram neste sábado, 28.

"Me diga quando você vai voltar? Na verdade, você nunca se foi, segue presente em nossos corações sempre. E queremos ver todos os seus personagens, que nos alegram a vida e nos enchem de esperança. Obrigado, meu Rober, por tudo. Eternamente vivo: Chespirito", escreveu.

O nome "Chespirito" é uma referência em espanhol a "pequeno Shakespeare", como ficou conhecido pelo público mexicano. Meza, que ficou marcada por interpretar a Dona Florinda em Chaves, também publicou um vídeo com diversas fotos ao lado do marido, que morreu quando tinha 85 anos de idade.

Chaves e Chapolin popularizaram Bolaños no Brasil

Os personagens mais lembrados pelo público brasileiro certamente são os protagonistas de Chaves, um menino que estava sempre em seu barril e se envolvia em situações engraçadas com vizinhos, e de Chapolin, um super-herói atrapalhado e que se vestia em uniforme vermelho e amarelo.