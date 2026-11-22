Filha de Chitãozinho comenta aposentadoria do pai: 'É um descanso, está tudo bem'

A dupla deu uma entrevista ao Fantástico, que deve ir ao ar na noite deste domingo, 22, abordando o tema

Aline Lima, filha do cantor Chitãozinho, comentou a notícia da aposentadoria de seu pai e de Xororó dos palcos. A dupla deu uma entrevista ao Fantástico, que deve ir ao ar na noite deste domingo, 22, abordando o tema.

Em um story publicado no Instagram, afirmou: "Sobre a aposentadoria de Chitãozinho e Xororó: é um descanso mais do que merecido. Uma coisa planejada de muito tempo. Não aconteceu nada. Eles vão dar muitas informações (na entrevista), tem novidade vindo aí... Esse ano tem o Navio ChX, Barretos, que eles são embaixadores, então está tudo bem."

"Cuidado com notícias sensacionalistas, com gente que vai querer inventar coisas em cima disso. Eles sempre foram muito transparentes e não vai ser diferente", disse Aline.

Chitãozinho e Xororó vão se aposentar

José Lima Sobrinho (Chitãozinho) e Durval de Lima (Xororó) são irmãos nascidos na década de 1950, que começaram a cantar profissionalmente no fim dos anos 1960, tornando-se uma das duplas sertanejas de maior sucesso do Brasil.