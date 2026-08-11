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Festival Rio Ouricuri, em Capanema, chega à 8ª edição com show do Crocodilo

As inscrições para os concursos de batalha de rima, breaking e dança no gênero tecnobreg estão abertas, gratuitamente, de 11 a 17 de agosto

O Liberal
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O evento contará com show da aparelhagem Crocodilo e programação com concursos de batalha de rima, breaking e dança no gênero tecnobrega. As inscrições para as modalidades estão abertas, gratuitamente, de 11 a 17 de agosto (Lucas Salvatore)

A 8ª edição do Festival Rio Ouricuri acontece em Capanema, no Nordeste do Pará, no próximo dia 12 de setembro. O evento contará com show da aparelhagem Crocodilo e programação com concursos de batalha de rima, breaking e dança no gênero tecnobrega. As inscrições para as modalidades estão abertas, gratuitamente, de 11 a 17 de agosto, e podem ser realizadas através do link disponível na bio do Instagram @festivalrioouricuri.

A coordenadora do festival, Rebeca Marcos, destaca que o "VIII Festival Rio Ouricuri se volta à valorização da cultura urbana e periférica". Ela ressalta a integração da Batalha CSC, evento de hip hop que alcança sua 6ª edição em Capanema, e a 2ª edição do concurso de tecnobrega, promovido pelo fã-clube Os Feras do Brega, que terá DJs Nayty Show e David Sampler.

Detalhes das Competições e Premiações

As competições do festival oferecem diversas vagas e prêmios para os participantes. A 6ª Batalha CSC disponibiliza 32 vagas para a batalha de rimas, em formato individual, com as seguintes premiações:

  • 1º lugar: R$ 2 mil
  • 2º lugar: R$ 1 mil

Para a batalha de breaking, são 16 vagas no formato de duplas, com os seguintes prêmios:

  • 1º lugar: R$ 3 mil
  • 2º lugar: R$ 2 mil

O concurso de tecnobrega, por sua vez, aceita 20 casais, com as premiações:

  • 1º lugar: R$ 3 mil
  • 2º lugar: R$ 2 mil
  • 3º lugar: R$ 1 mil

Corpo de Jurados

As disputas contarão com um corpo de jurados renomados em suas respectivas categorias:

  • Batalha de Rimas: MC Pedrinho e MC Klaus
  • Batalha de Breaking: B.Boy JazzQDM, Kid Rocking e Ian Barra
  • Concurso de Tecnobregas: A Big Show, Juninho Lima e Paula Veloso

Suporte aos Participantes

O festival oferecerá suporte logístico para os participantes dos três concursos, incluindo transporte em ônibus na rota Belém/Capanema, além de hospedagem e alimentação.

Programação Detalhada do Festival

No dia 12 de setembro, a programação do festival terá início na Usina da Paz de Capanema, com o painel temático "Cultura e Turismo de Base Comunitária", das 14h30 às 15h30. Em seguida, acontecerão as fases eliminatórias das batalhas de rima e breaking, das 15h às 18h.

Na Praça 3 de Maio, a agenda começa às 19h30 com o DJ Bruno Brown e uma feira criativa. As semifinais e finais das batalhas estão marcadas para as 20h, seguidas pela apresentação do DJ Mateuzinho, às 21h30. O concurso de tecnobrega inicia às 22h, com os DJs Nayty Show e David Sampler. O encerramento ficará por conta do show grandioso da aparelhagem Crocodilo, a partir da meia-noite, com duração de 4 horas de luz e som, estendendo-se até as 4h da manhã.

Realização e Apoio

O VIII Festival Rio Ouricuri é uma realização do Instituto Rede Cultura em Movimento (IRCEM) e do Ministério da Cultura, por meio do Termo de Fomento 996318/2026. A produção é do Passarinho Urbano, em parceria com Capanema Criativa, e conta com o apoio de Silvaneia Montelo Projetos Culturais.

Agende-se

  • Evento principal: VIII Festival Rio Ouricuri
  • Data: 12 de setembro
  • Local: Capanema, Nordeste do Pará (Usina da Paz e Praça 3 de Maio)
  • Inscrições: De 11 a 17 de agosto, via link na bio do Instagram @festivalrioouricuri (gratuitas para Batalha CSC e concurso de tecnobrega)
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