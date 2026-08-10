Festival de Cinema de Brasília tem edição de 2026 cancelada por falta de verbas

A edição de 2026 do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro foi cancelada por falta de recursos. A notícia foi divulgada pelo diretor-geral de produção do festival, Henrique Rocha, em entrevista ao Jornal de Brasília.

Até o momento, o Governo do Distrito Federal não se pronunciou oficialmente sobre a decisão. O Estadão tentou contato com a Secretaria de Cultura do DF e com o setor de comunicação do evento, mas não obteve retorno.

Criado em 1965, o Festival de Brasília é o mais antigo festival de cinema do Brasil. Ao longo de seis décadas, o evento só deixou de ser realizado entre 1972 e 1974, quando foi suspenso em protesto contra a ditadura militar. Nem mesmo a pandemia de covid-19 interrompeu sua realização, com as edições daquele período sendo mantidas em formato adaptado.

A 59ª edição estava prevista para começar em 11 de setembro e já havia definido os filmes selecionados para a mostra competitiva e para as demais sessões. Os títulos, no entanto, ainda não haviam sido divulgados.

Desde 2024, o Banco de Brasília (BRB) é o patrocinador master do festival. A instituição atravessa uma crise após transações envolvendo o Banco Master e está há cerca de um ano sem divulgar seus balanços financeiros.