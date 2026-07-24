Fecant Circula Altamira realiza programação gratuita neste fim de semana; veja as atrações

O XII Festival Canção da Transamazônica (Fecant) realiza neste fim de semana o projeto Fecant Circula Altamira, que leva atrações culturais gratuitas às praças da cidade neste sábado (25) e domingo (26). A iniciativa prepara Altamira para o clima do festival, que neste ano será nos dias 24, 25 e 26 de setembro.

No sábado, a partir das 19h, a Praça Santa Benedita será palco da Altas Batalha, principal competição de rap de Altamira, reunindo os rappers Joaka, Phillber, MD, Ligaz, Levi e Profeta. A programação segue com shows dos artistas paraenses Bruna BG, às 21h, e Pelé do Manifesto, às 22h. O encerramento ficará por conta da S10 Nervosa do Valtenis e do DJ Jampierry, com música eletrônica.

Pela primeira vez em Altamira, Bruna BG promete apresentar músicas do novo EP O Norte Pulsa, além de sucessos que unem rap e ritmos amazônicos. “Será um prazer viver esse encontro. Quero fazer um show que crie uma conexão verdadeira com o público de Altamira. Quero que as pessoas saiam levando força e a identidade que o Norte carrega na música”, conta Bruna BG.

Pelé do Manifesto também prepara um repertório que reúne composições conhecidas e novos trabalhos. “Vou cantar ‘Sou Neguinho’, ‘Rima com farinha’, ‘Linguagem do égua’, e as novas músicas em formato de drill. Espero que a galera goste”, destaca o artista, que afirma estar ansioso para levar suas “letras, pensamentos e vivências” ao público altamirense e também conhecer a produção dos rappers da cidade.

Entre os representantes da cena local está Phillber, um dos destaques das batalhas de rima do Xingu e presença confirmada na Altas Batalha. “Vai ser uma oportunidade de levar a cultura a quem precisa e também de trazer visibilidade às batalhas de Altamira. O show é imprevisível, freestyle é imprevisível e a magia é essa. Não gosto de pensar em nada e ao mesmo tempo dizer tudo o que eu preciso e consigo dizer. Vai ser lindo.”

No domingo (26), a programação será transferida para a Praça Glauco Meireles. A partir das 18h30, o público poderá acompanhar apresentações dos grupos parafolclóricos Beija-Flor, Flor da Juventude, Rainha Adrielly Santos e Mãe D'Água. O encerramento da noite será com o show de Jogus e Seu Conjunto, às 20h.

Segundo a cantora e compositora Joelma Klaudia, idealizadora e coordenadora do Fecant, o projeto amplia a presença do festival na cidade e reforça seu compromisso com a cultura regional. “O Fecant Circula Altamira é um projeto de circulação que nasce do desejo de fazer a música chegar a mais pessoas e de celebrar a potência artística da nossa região, além de reafirmar o compromisso do Fecant com a democratização do acesso à cultura”, explica.

Inscrições para o XII Fecant seguem abertas

A 12ª edição do Festival Canção da Transamazônica será realizada nos dias 24, 25 e 26 de setembro, na Concha Acústica Silvino Pantoja, em Altamira.

As inscrições são gratuitas e permanecem abertas até o dia 10 de agosto, exclusivamente pelo site fecant.com.br. Nesta edição, o festival distribuirá R$ 55,5 mil em premiações aos vencedores. O edital completo também está disponível na página oficial do evento.

O XII Fecant tem patrocínio da Norte Energia e da Lei Semear, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e do Governo do Estado do Pará. O evento conta com apoio da Prefeitura de Altamira e da A Musical.

O festival é realizado pelo Instituto Ararajuba, organização sem fins lucrativos presidida por Joelma Klaudia.

Programação do Fecant Circula Altamira

Sábado (25/07) – Praça Santa Benedita

19h – Altas Batalha

21h – Bruna BG

22h – Pelé do Manifesto

23h – S10 Nervosa do Valtenis + DJ Jampierry

Domingo (26/07) – Praça Glauco Meireles

18h30 – Grupo Folclórico Beija-Flor

19h – Grupo Folclórico Flor da Juventude

19h30 – Grupo da Rainha Adrielly Santos

20h – Jogus e Seu Conjunto